失聯移工拒警盤查「狂奔百公尺」拖鞋也飛了　警民合作逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局女警春節連假在轄區南山路執勤時，一名男子見到女警神色慌張，女警欲盤查其身分時，男子竟違規穿越馬路拔腿狂奔，跑到連拖鞋都掉了，幸經路過騎士協助攔截，女警攔獲後呼叫線上警力支援，查出該男子是越南籍失聯移工，已逾期居留超過1年，女警帶回派出所偵查後依違反入出國及移民法，移請移民署桃園專勤隊偵辦。

▲桃園市蘆竹警分局女警春節連假在轄區南山路執勤時，一名男子拒絕盤查且隨即拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局女警追捕越南籍失聯移工，男子拔腿狂奔連鞋子都跑掉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局外社派出所警員陳怡文於春節連假在蘆竹區南山路三段執勤時，發現一名外籍男子違規穿越馬路遂上前盤查，該外籍男子佯裝進入某超商購物，女警進入店內欲盤查時，男子卻往外拔腿狂奔，女警立即自後追捕百公尺。

▲桃園市蘆竹警分局女警追捕越南籍失聯移工，經熱心騎士協助順利攔截男子，女警呼叫支援警力送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

過程中，2輛路過騎士見狀，主動協助警方攔截男子，在警民合作下順利攔獲男子，女警查出男子是失聯移工，喝令男子蹲在地上，並呼叫線上支援警力到場，帶回派出所偵訊，經查該男子是越南籍失聯移工，已非法逾期停留1年以上，全案依違反入出國及移民法，移請移民署桃園專勤隊偵辦，並擇期遣送回越南。

蘆竹警分局分局長楊贊鈞表示，衷心感謝熱心民眾即時協助，本案因警民合作得以迅速將失聯移工緝捕歸案，若民眾發現任何可疑人士或違法行為，請立即撥打「110」報案處理，警民共同營造安全、安心生活環境。