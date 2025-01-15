欠稅2560萬說好分18期繳納　不動產公司「被感動」提前一次付清

▲法務部行政執行署台北分署外觀。（圖／台北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署台北分署強制執行1家不動產公司所欠營利事業所得稅2560萬餘元，雖同意業者分18期繳納，仍積極勸說盡速還清，業者感謝分署沒查封公司所投資不動產、保住營運無虞，因此配合釋出善意，籌足資金提前一次付清餘款約2400萬元，台北分署日前順利結案。

台北分署去年（2024年）2月受理國稅局移送本案強制執行，查明積欠2020年度營利事業所得稅2560萬餘元，先扣押這家不動產公司帳戶內的數十萬元存款，並發現這家公司名下有許多不動產，但都是因投資而持有，若逕自查扣，勢必影響公司本身從事不動產整併等營業項目的推動。

據悉，這家公司原本跟國稅局談好分期付款，但逾期未繳而被移送強制執行。台北分署要求業者重新提出具體清償計畫，業者出面請求暫緩查封公司名下不動產、以免無法營運，業者允諾分18期付清欠稅，並於台北分署同意後準時繳納。

台北分署將本案列為欠稅大戶案件，持續與業者溝通若有能力、可否提前繳清，業者為感謝台北分署沒查封不動產造成公司斷頭，又擔心所欠餘款繼續滾利息，評估自身業務與財力後，提前一次付清餘款約2400萬元，日前順利結案。

台北分署表示，本案的處理兼顧國家債權與義務人權益，感謝義務人高度配合，並藉此呼籲公司負責人對於公司所滯納的公法上金錢債務，應積極面對處理，更不可有隱匿、處分財產行為，如難以一次繳清，可聯絡執行分署辦理分期繳納。