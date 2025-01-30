年夜飯吃到一半　陌生人開門「我是XX的兒子」！全場尷尬…真相曝

▲吃到一半突然有陌生人闖入。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，全家人開心團圓吃年夜飯，沒想到半路殺出個陌生人，自稱是已故親戚的兒子，理直氣壯地加入飯局，甚至還自然地夾菜吃飯，最後還待到深夜才肯離開，年夜飯氣氛完全變了調，尷尬又無奈，他表示，「我們也覺得很奇怪，也不能說你不能進來啊，只能客套說歡迎啊」。

原PO在爆料公社發文，過年和親友團圓吃飯，順便為母親慶生，沒想到吃到一半，一名陌生男子突然走進來，親切地打招呼，眾人面面相覷，連母親都不認識這號人物。對方隨即自我介紹，稱自己是某位已故長輩的兒子，北部的表哥突然想起，確認對方是家族的一員，但大家對他的印象幾乎為零，「是我爸那邊的親戚，但我爸去上班了」。

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然而，就在大家還在消化這個突如其來的訊息時，男子已經自然地坐下來，並說「你們正在吃飯喔？那正好，大家一起吃」，下秒開始夾菜吃飯，彷彿是自己家一樣，全家人超傻眼，但也不好意思說什麼，「只能一邊吃飯，一邊假裝客氣跟他聊天」。

更令人傻眼的是，這位親戚完全沒有要離開的意思，從晚上6點多一路坐到9點，直到媽媽委婉表示「我們等下要趕夜車出遠門」，對方才「勉為其難」地離開，讓人哭笑不得。這場突如其來的插曲，讓大家都很累，甚至原本準備好的生日蛋糕都沒切，就直接收拾回家。

事後，原PO與爸爸聊起這件事，才知道這名男子是家族中出了名的「奧客」，過去就有蹭飯、借錢不還的紀錄，甚至一度消失了好幾年，「也不知道會突然出現，搞不好是跑路，跑到沒地方去」。

貼文曝光，掀起網友討論，「基本上一個碗一雙筷子的事，沒什麼好大驚小怪的」、「即然不熟有什麼不好意思的，直接跟他說那就不留你了，我們要過年了」、「臉皮夠厚，就天下無敵了」。