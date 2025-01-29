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重案回顧／學《與惡》裝瘋博同情！19歲奧客：得罪我就要付出性命

▲▼ 屏東縣屏東市民享路一間刺青店今（29日）凌晨4時遭人縱火，嫌犯被逮。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲19歲許濸雄因三度刺青被拒絕，縱火燒死老闆夫妻。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／屏東報導

2023年10月29日凌晨4時許，19歲許濸雄因3度前往30歲黃姓老闆的刺青店要求刺青遭拒，竟跑到店外縱火，釀成黃男與28歲陳姓妻子雙雙喪命。審理期間，許辯稱只是想燒機車教訓黃男，又推託躁鬱症發作，與父母會客時更狂言打算裝瘋賣傻，仿效《我們與惡的距離》，博取同情求輕判，此番言論連父母都聽不下去。

判決書指出，許男坦承縱火，但主張不清楚刺青店有人居住，只是想教訓黃男而燒機車，沒想到燒到房子，加上當下躁鬱症發作，而做出此種舉動。

刺青店員工證稱，自許男第一天踏入店裡到案發的一年半時間內，經常未預約跑到店裡，賴著不走，2023年8月30日，許男再度不請自來，黃男受不了佯裝打烊請他離開，還拉下鐵門，但許就坐在店外機車上，一直不走，且陳女上2樓打理家務時有開燈，許應知悉裡面有住人。

▲▼ 屏東19歲許姓男子到刺青店縱火，釀妻死夫重傷，女子父親重回現場。（圖／民眾提供）

而許男縱火位置，係在有大量木質裝潢、易燃刺青材料的刺青店門口，藉由停放門口的機車縱火，足見其知悉火勢將極為猛烈，致內部之人逃生不易，該處又是整棟住宅的唯一逃生出入口，可見許男致人於死之犯意。

精神鑑定時，許男表示犯案前一路上都在思考要用什麼方式報復，「要不要用砸的就好？」、「我這樣做好嗎？」、「砸的要出力很累」、「不做又怕他來砍我」，有猶豫之延遲衝動舉止，可見犯案當下非但未發病，更是深思熟慮後的選擇。

不僅如此，許男在屏東看守所與父母會客時稱，「如果我真的演的…我說刑期啊，刑期啊在那邊裝瘋、吐口水、抹屎…」、「我會設法演出來讓大家相信我」、「其實我也…那個一定演…就是『我們與惡的距離』啊，那個我有看…」、「（父：你出來我們可能都不在了捏，你到底在想什麼啊？）哪有這麼誇張啊，我有精神鑑定…」、「啊我說國民法官、就是要讓國民法官同情我，我會設法哭啊，道歉、悔改這樣…」，因知悉自己是躁鬱症患者，藉此佯裝精神障礙欺騙精神鑑定，或博取國民法官同情，以減輕刑責或求取輕判。

▲▼屏東市民享路刺青店火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

許男更一度失控，向父母怒吼「我把他們殺光，有什麼錯啊！還是全家都要讓我殺掉啊？」、「我的理念就是這樣，誰先得罪了，就要付出自己的性命來死」、「他先起腳動手的，啊我我殺掉，有怎樣嗎？」可見他關押期間仍出言不遜，雖曾出具手寫書信表示懺悔，然實際上毫無悔意。

另外，許男還曾跟父母說，黃男惹到他而身亡符合他本意，惟對於陳女之死亡曾表示認為無辜、有意致歉。但許男出庭始終否認犯行，避重就輕，且分文未賠償受害找家屬並道歉。審酌以上一切情狀，一審國民法官依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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