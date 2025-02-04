自信爆棚還是容易自卑？超準心測看透你的內心世界！

▲超準心理測驗看穿你的個性是自信還是自卑。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是個有自信的人嗎？自信指的是能夠自己肯定自己、接受真實的自己，並且在生活中積極向前的一種心理狀態。這種特質對於建立良好的人際關係以及維持正向的日常生活都很重要。那麼，你的自信程度是偏高還是偏低呢？不妨來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，看看答案是什麼吧！

Q：請根據直覺選出以下圖片你看到的是什麼？

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1、電風扇的葉片

2、三顆雞蛋

3、眼睛和嘴巴

4、三葉幸運草

選好了嗎？往下看解答！

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選1電風扇葉片的人：你的自信感較低

如果你看到的是電風扇的葉片，那麼你的自信感可能稍微偏低。你可能對自己不太有信心，獨自做決定或主導事情時，容易感到不安或猶豫。這類型的人通常對失敗特別敏感，可能因為過去某些不好的經驗，例如做錯決定後帶來的負面影響，讓你對未來的選擇更加小心翼翼。然而，別忘了，你也曾有過成功的時刻！不要只記住失敗，試著公平地看待自己的成就，這樣才能慢慢建立更穩固的自信心。

選2三顆雞蛋的人：你的自信感適中偏高

如果你看到的是三顆雞蛋，那麼你擁有適中的自信感，甚至偏高。你不會過度在意他人的眼光，能夠按照自己的想法行動，無論成功或失敗，都能用平常心面對，並從中學習。你可能是一個樂觀且富有建設性思維的人，當事情順利時，你願意肯定自己的努力；即使遇到挫折，你也能理性地從經驗中成長，而不會過度自責，這種特質讓你在生活中保持穩定的自信，並且持續提升自己。

選3眼睛和嘴巴的人：你的自信感較低

如果你看到的是眼睛和嘴巴，那麼你的自信感可能較低，有時會覺得自己不如別人，甚至會因為與他人比較而產生強烈的自卑感或嫉妒心。你可能習慣貶低自己，認為「自己不夠好」，甚至會因為害怕失敗，而選擇降低對自己的期待。事實上，這樣的心理狀態可能來自於你對自己的高標準，當無法達成目標時，便容易對自己感到失望；試著接納當下的自己，減少過度的自我批評，才能讓內心更輕鬆自在！

選4三葉幸運草的人：你的自信感很高

如果你看到的是三葉幸運草，那麼你的自信感相當高！你能夠坦然接受自己的情緒與經歷，並且積極面對生活中的挑戰，無論順境或逆境，你都能夠樂觀以對。這類型的人通常能夠欣賞自己，也尊重他人，或許是因為從小在一個重視個人想法的環境中成長，使你具備良好的溝通能力，並能夠自在表達自己的感受。擁有健康的自信感不僅對自己有益，還能成為他人的榜樣，甚至在他人需要幫助時，成為他們的支持力量，你的這份積極能量，別忘了分享給身邊的人。

不論結果測出你的自信程度如何，都要記住自信並不是與生俱來的，而是可以透過經驗與思考調整培養出來的；學會接納自己，重視自己的努力，才能讓你在面對未來時更有勇氣和力量！