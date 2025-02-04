不只流感！腹瀉疫情竄5年最高　單周24.2萬人腸胃炎慘拉就醫

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腹瀉就診統計。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

過年連假身邊的人不是感冒就是拉肚子，除了流感正在流行，國內腹瀉疫情創下五年最高，最高點單周因為急性腸胃炎就診高達24.2萬人次，至於春節期間受到醫療院所休診影響，腹瀉就診略降至14.6萬人次，疾管署提醒，預期連假結束後就診人次將回升1-2周，之後才會下降，提醒民眾注意手部清潔與飲食衛生。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，監測資料顯示，國內今（2025）年第4周（1月19日至1月25日）腹瀉門急診就診 242,589 人次，高於過去5年（2020至2024年）同期，於第5周（1月26日至2月1日，春節期間）腹瀉門急診就診累計 146,851 人次，較第4周下降39.5%，主要因第5周適逢春節連假，多數門診休診所影響，預期連假結束後就診人次將回升1-2周再逐漸下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另全國近四周（第2周至第5周）共接獲 336 起腹瀉群聚通報案件，高於2020至2024年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計126起，以檢出諾羅病毒（125件，占99.2%）為多。

疾管署副署長曾淑慧指出，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，自去（2024）年起流行病毒株由過去最常流行之GII.4轉變為GII.17，與2015-2016年國內兩波諾羅病毒大流行之型別相同，因該型別已8年未於國內流行，亦有基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，如飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件發生。

疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10-50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。

此外，餐飲、團膳業者應落實廚房環境消毒與清潔，並留意工作人員（尤其是廚工）衛生及健康情形，如疑似感染諾羅病毒請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。