網傳藍白砍預算無法宣導防疫　陳智菡：95億防疫預算「1元都沒刪」

▲針對綠營側翼稱疾管署被在野黨大砍預算，導致不能宣導防疫，陳智菡3日表示，防疫預算一塊都沒刪。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，因感染流感併發肺炎猝逝，享年48歲，妹妹小S（徐熙娣）於今（3）日證實此事的消息一出，震驚全台；然而卻有綠營側翼散播稱疾管署被藍白大砍預算，導致不能宣傳防疫，恐導致更多人喪命，使立院民眾黨團主任陳智菡傍晚回擊，將近95億元的防疫預算，立法院一塊錢都沒刪。

陳智菡3日傍晚於臉書發文表示，今日最震撼也是最遺憾、最心痛的，是看到小S證實大S因病猝逝異鄉，消息曝光後許多人至今仍難以接受，那個在「流星花園」裡梳著兩個髮辮、在綜藝節目裡搞笑、率性陪伴六、七年級生成長的大S ，真的離開了。

陳智菡提及，此消息震撼台、中、港也傳到日韓演藝圈，不少民眾因此被提醒了接種流感疫苗的重要；但同時綠營網軍、側翼們也展開了比病毒還要可怕無情的攻擊，盜取韓國女子 Instagram 照片製作不雅照散佈的「486」，竟語帶嘲諷祝福「大S務必投胎成中國人」，還連帶詛咒小S，更多側翼開始狂撒造謠圖卡，說衛福部疾管署是被在野黨大砍預算，「無法出國掌握流感疫情」、不能「宣導防疫」，可能導致更多人命喪生。

「藉由大眾的恐懼，製造謠言與恐慌，毫無人性。」陳智菡指出，事實是114年度衛福部疾管署所編列的將近95億「防疫預算」，立法院一塊錢都沒刪，被刪減的是衛福部本部的出國預算，其他二級機關例如疾管署、食藥署、中央健保署、國民健康署、社家署的出國預算，可改以其他項目刪減替代，並自行調整挪用。

陳智菡質疑，114年度疾管署編列的赴中國旅費預算，只有區區新台幣3萬4000元，果真落實了羅一鈞所說的，連去武漢考察的機票都買不起，那疾管署為何當初只編列3.4萬？疾管署稱是因為兩岸交流冷卻，「這樣的防疫專業嗎？還是政治專業？原來病毒入侵前，還會先問你是台灣人、中國人或日本人? 防疫考察若是必須， 疾管署為何敢排除中國這麼幅員廣大、人口密集、與台灣交流密切的國家？」

陳智菡批評，疾管署長莊人祥說，因為兩岸交流冷卻，赴陸預算愈編愈少，但「如果遭遇突發事故，也還有相關經費可運用 。」這證實疾管署要出國考察的費用，根本不會受到任何影響。

最後，陳智菡說，這些側翼毫無人之為人最珍貴的人性關懷，還有官員與民代也甘願配合政治操作凌駕專業，一再撕裂台灣，製造防疫破口，「其實真正具有殺傷力的不只是病毒，更有無知與仇恨製造的理性恐慌，更別談那些在喪家的傷口上灑鹽的惡意，真的比病毒還讓人心寒」。