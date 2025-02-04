一家五口出遊誤信導航山區迷路！車輪還卡溝　警民協力助脫困

▲郭姓男子春節連假期間開車載一家人出遊，因誤信導航進入廢棄山路。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

又有民眾利用導航在山區迷路案件！春節連假期間，郭姓男子開車載著一家共5人，前往燕巢區月世界風景區旅遊，因誤信導航進入廢棄山路外，車輪還卡在山溝中進退不得。警方獲報後展開救援行動，並在當地店家協助下，找到迷航受困的郭男一家人，成功協助脫困，結束一場虛驚。

郭男1月31日下午開車載著一家人，前往燕巢區月世界風景區旅遊，因不熟悉路況，加上山區訊號不佳，無法精確定位，依照導航系統引路，卻誤入廢棄山路，車輪還不慎卡在山溝中，進退不得，只好打電話報警，請求警方協助。

岡山分局深水派出所接獲報案，隨即根據郭男的電話描述展開救援行動，但山區地形複雜，雜草叢生，經過約一小時的搜尋仍未找到受困家庭。隨後，警方聯繫當地熟悉路況的土雞城鄭姓老闆協助，鄭老闆騎乘機車帶路，經過約20分鐘的搜索，終於找到受困的郭姓一家，經確認人員都無恙，警方和鄭老闆合力徒手推車，順利協助車輛脫困，成功讓郭姓一家平安返家，結束一場虛驚。

岡山分局提醒民眾，山區道路多變，導航系統有時會出錯，建議出發前先了解路況，多參考地圖或向當地人詢問，以避免發生危險。如不慎迷路，可利用附近明顯標的或電桿編號等告知警方所在位置，以利搜尋協助。