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30多歲男染B流亡！兩度快篩陰「已雙側肺炎」　合併黴菌感染致死

▲▼疾管署疫情週報，疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明個案情況。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情續燒！疾病管制署今（4）日公布過去兩周總計新增142例重症病例，25例死亡，死亡個案中最年輕僅30多歲，是一名南部男性，兩度就醫流感快篩都陰性，但是第二次到急診時已經出現雙側肺炎，PCR檢驗才確認感染B型流感，後續收治加護病房插管治療，併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染，還有氣胸、肺部出血，住院約1個月仍不幸過世。

疾管署說明，國內處流感流行期，且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，近2周（1月21日至2月3日）新增142例重症病例，25例死亡，新增病例數及死亡數均以感染H1N1為多。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案最年輕為30多歲南部男性，沒有潛在疾病、沒有打疫苗，去年12月底出現發燒、咳嗽有痰、呼吸急促，診所就醫流感快篩陰性，給予症狀治療藥物回家，後續狀況沒有改善，兩三天後再到急診，當時流感快篩竟再次陰性，然而胸部電腦轉層雙側肺炎，PCR才驗出感染B流。

林詠青指出，個案因出現血氧偏低、呼吸衰竭，收治加護病房插管治療，住院期間併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染、氣胸、肺部出血，住院約1個月後於今年1月底過世，死因為B流和肺部黴菌感染。

至於重症方面，年紀最小是中部未滿10歲男童，本身沒有潛在疾病、沒有打疫苗，1月中旬上呼吸道感染，出現咳嗽、流鼻水等症狀，也有高燒40度、嘔吐，急診快篩A流，在醫院出現眼睛上吊、肢體抽搐、頸部僵直等症狀，懷疑流感併發重症收治加護病房給予抗病毒藥物。住院期間症狀改善，一周後順利康復出院，疫調顯示家裡接觸者有多名上呼吸道感染症狀者，不排除家戶感染。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起至今年2月3日累計667例(621例H1N1、26例H3N2、11例A未分型、9例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占57%)，另死亡病例累計132例(127例H1N1、3例H3N2、2例B型)，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署呼籲，近日冷氣團發威，預估周五將有下一波冷空氣接力來襲，易提高呼吸道傳染病發生機率，加上春節假日出遊、近日元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，須持續注意重症病例發生風險，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，降低感染後發生重症和死亡風險。

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