寒流急凍！彰化縣32小時68人急病送醫　3人無呼吸心跳

▲寒流來襲彰化32小時68人送醫，3人無呼吸心跳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

中央氣象局發布，台灣受到強烈冷氣團來襲，各地寒冷，彰化地區今(4日)清晨氣溫約10度，消防局統計，彰化縣從昨(3日)0時到今天清晨8時，32小時有68人因生病送醫院救護，其中有3名高齡長輩到院無呼吸心跳，消防局提醒民眾，外出要注意保暖。

彰化縣消防局統計，2月3日凌晨零點4日早上8點，短短32小時內，全縣就有68件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，其中有3名長輩心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人分別是住在芳苑鄉88歲男子、埔心鄉75歲女子及員林市72歲男子，此一統計，與入冬以來平日數據雷同。

消防局指出，這3名無呼吸心跳送醫的長輩平均年齡約78歲，並非一定是因天冷造成，且送醫急救仍有極高的機率恢復心跳及呼吸，發生原因仍須由醫師判定。

醫師呼籲民眾，冬天要特別留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大症狀，一旦發現身體不適，應立即就醫，絕對不能拖延。

消防局提醒民種，應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。