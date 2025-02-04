入冬以來「最強寒流」！日本北海道一夜降雪100cm　網傳暴風雪災情

▲日本石川縣金澤市JR金澤車站4日開始降雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

儘管昨（3）日迎來二十四節氣之一的「立春」，但號稱今年入冬以來的「最強寒流」將襲擊日本，首當其衝的便是位於日本海一側的北海道、北陸地方、北日本、西日本一帶，北海道在短短半天不到的時間就積雪深達超過1公尺，且伴隨著強烈且刺骨的寒風影響，暴風雪恐導致車輛受困、交通癱瘓。

根據《日本放送協會》、《Weather Map》，受到急速發展的冬季型態低氣壓影響，以及今年入冬以來最為強烈的寒氣流入，加上日本海一帶受冷氣團籠罩時所形成狹長的「日本海極地氣團幅合帶」（JPCZ），使得日本海一側從北海道、北日本、北陸地方、西日本迎來入冬以來最強烈的寒流，日本氣象廳呼籲當地民眾必須針對暴風雪、巨浪提高警戒。

▲▼日本山形縣藏王連峰。（圖／達志影像／美聯社）

日本氣象廳指出，日本上空強烈的寒氣流入，加上日本海上方的低氣壓強烈發展，從北海道的西側往北移動，因此北海道靠太平洋一側出現發達的雪與雲，降雪量在短時間內暴增。

截至今（4）日上午8時以前，短短12個小時內北海道各地的累積降雪量便超過1公尺，其中帶廣市3日晚間8時的降雪量只有8公分，然而在經過12個小時後便達到112公分。

▼北海道芽室町38號國道

▲入冬最強寒流導致降雪，日本民眾在北海道瀧川市發生車禍。（圖／翻攝自X／VxNcd452262）

到明（5）日早晨為止的24個小時降雪量預估，北陸地方達到100公分、新潟縣與岐阜縣80公分、東北地方70公分、近畿地方60公分、北海道與中國地方50公分。此外，寒流持續影響至6日早晨，東北與新潟縣的24個小時以內降雪量仍超過100公分，是為「災害級大雪」。

就連平常不太會有機會降雪的九州、四國，受到此次迎來最強寒流的影響，平地有機會迎來大雪。

此外，日本氣象當局也警告，北海道、東北可能迎來伴隨暴風雪的強風，5日最大瞬間風速可能達到每秒35公尺。