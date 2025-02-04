北東明變天轉濕冷　強冷空氣二連發！周五全台再一波大降溫

▲寒流今發威，低溫探7度，明天華南水氣移入，北東轉濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強冷空氣本周接連來襲，強烈冷氣團今天(4日)升級寒流，各地寒冷，明天起減弱，不過華南雲系通過，北東轉陰雨濕冷天氣，周五另一波強烈冷氣團南下影響到周末，全台將再有一波大降溫，北部和東部下探10度，周日輻射冷卻加持，仍有局部10度低溫。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受寒流影響，各地氣溫明顯轉冷，各平地晨間最低溫普遍落於7到11度，預測北部及東北部高溫約14到16度，低溫約10到12度；中南部及東南部高溫約17到20度，低溫約11到14度，而今天將隨著乾空氣移入，各地天氣好轉為多雲或晴，大致無降雨影響。

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周三至周四寒流逐漸減弱，不過林孝儒指出，殘存冷空氣影響，體感上仍是有寒意的，且期間再度伴隨華南雲系通過，預測北部及東部為陰有短暫陣雨天氣，高溫約15到17度，低溫約12到14度；中南部則多雲或局部陰，山區亦有短暫雨機會，高溫約19到22度，低溫約14到17度。北部及東部將是較為濕冷的天氣。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林孝儒提醒，周五白天起，另一波強烈大陸冷氣團將會逐漸南下，各地氣溫將再次下滑，影響至本周末，整體天氣寒冷，預測北部及東部低溫有機會探至10到11度左右，並維持濕冷天氣，不過，周日伴隨些乾空氣移入，降雨可望減緩些；而中南部由於天氣較為晴朗，有較顯著輻射冷卻效應發生機會，因此局部地區不排除出現接近10度的低溫可能。