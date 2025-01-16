檢座陳立儒慘了！車禍小擦撞竟要女大生肉償　遭重懲拔官確定

▲檢察官行車糾紛竟要女大生做愛抵償，遭懲戒法院重懲，拔除檢察官職務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北地檢署檢察官陳立儒，2023年5月間騎腳踏車時與一名騎機車的女大生擦撞。陳檢當下並未報警，竟向女大生要求做愛抵付賠償金。案經法務部移送監察院提出彈劾，送交職務法庭審理，一審判罰俸3個月，案經上訴，懲戒法院二審重懲，判決拔除檢察官職務，將他轉任檢察事務官，全案確定。這也是修法後，首件檢察官遭拔官轉任檢察事務官的案例。

陳立儒自2011年起就在北檢擔任檢察官，資歷頗深，但仍犯下此案。判決指出，本案發生於2022年5月21日晚間9點多，女大生騎乘機車行經台北市萬華區桂林路某巷口，與踩著腳踏車的陳立儒發生擦撞，雙方均未成傷。女大生離開往前騎到下一個路口時，陳立儒竟騎腳踏車追上，要求女大生給付賠償金1000元。

女大生當場回說錢不夠，身上只有300元。但陳立儒竟回說：「不然可以開房間，這樣連300元都可不用給；下次再約出來開房間，還可再給你2,000元。」女大生當下就感到不舒服，陳立儒就向她索討電話號碼，並要女大生仔細考慮一下提議；女大生給了300元後離去。之後女大生到警局報案提告性騷擾，經過清查，才發現竟然是檢察官犯下這等惡行。

案件進入司法調查程序，陳立儒在偵訊時否認性騷擾，辯稱當時他已經受傷，又趕著回家照顧小孩，是女方一直盧，雙方吵了起來，他才開玩笑說是不是對方要以身相許、隨口說3小時2,000塊之類的話，並無性騷擾意圖。但法務部仍將全案移送監察院，監察院提出彈劾後，送交職務法庭議處。

懲戒法院職務法庭一審將陳立儒判決罰俸3個月，約40餘萬元。陳立儒與法務部均上訴第二審，而職務法庭二審審理後，認為陳立儒的「違失行為所徵顯的個人人格圖像，已嚴重損害檢察官職位榮譽和尊嚴，失卻人民對其『檢察官適任性』的信任。」因此二審改重懲，判決免除陳立儒的檢察官職務，改任新北地檢署檢察事務官。法界人士指出，這會影響陳立儒未來的退休金，初估損失上千萬元。