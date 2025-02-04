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妻照顧罹癌夫突心因性休克猝逝　枋寮警集資捐助清苦家庭度難關

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超集資助許家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超集資助許家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

罹患癌症第4期的許姓男子，生活起居均由太太照顧，不料太太於日前突然休克過世，雖有兩位女兒，無法負擔龐大喪葬費用，枋寮警分局員警得知發起地方善心團體募款，共同集資4萬1000元，冀望助他家暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超日前由善心民眾得知，位於東港鎮的許先生一家遭逢巨變。許先生罹患癌症第4期，患病後生活起居均由太太照顧，不料太太前些日子因心因性休克辭世，需要支付喪葬費用，許先生雖育有兩位女兒，惟平時支付父親癌症的醫療費用已經入不敷出，如今面對母親的離世實在是籌不出喪葬費用，急需他人伸出援手救助。

歸崇派出所得知後與善心團體「部落心」裡面成員民間友人，吳金泉、林鐘財、楊淑金、黃裕智、黃厚建、駱明綺、張玉貞、余素貞、陳建和、孫梅芳、陳詰文、張嘉芸、許展榮、.鄭明賢、陳丁士、席家文、黃鈴雅、呂秀勸、鄭雅芬、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、楊美娟、呂玉田、林淑娟、彭祐民、蔡慶銘、王怡仁、詹健聖、周信宏、王素蘭、潘美秀、劉棋煥、鄭進利與本所同仁集資新臺幣4萬1千元，發揮拋磚引玉之精神，幫助他家度過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。

枋寮分局長林俊雄肯定歸崇所員警主動發起助人行動，充分發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，展現警察身為人民保母精神，深值肯定與讚譽！

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