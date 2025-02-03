神似李多慧！越南正妹出租套房當密醫　半價幫同鄉姊妹變美美

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

一名神似啦啦隊女神李多慧的越南移工小惠，來台工作8年，為了賺錢竟在屏東開起醫美診所，以市價半價的優惠價格招攬顧客，替同鄉移工施打肉毒、麻醉，甚至動刀隆鼻、割雙眼皮等手術，吸引不少客戶上門。移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊接獲情資，組成專案小組調查，在屏東一處出租套房找到小惠，現場查扣近300件醫療相關證物及現金數十萬元，全案依違反醫師法等規定，移請屏東地檢署偵辦。

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊結合科技偵查隊日前於網路巡邏，發現1名面容姣好、神似拉拉隊女神李多慧的越南籍移工小惠，在台自創醫美品牌，於社群網路上刊登廣告，以施作醫美過程的貼文招攬生意，並強調手術前後成功對照圖等，吸引眾多越南同鄉慕名前來。

▲神似李多慧的越南籍移工小惠，在台無照從事醫美撈同鄉錢。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經專案小組長期蒐證及跟監、埋伏，確認小惠在屏東非法從事醫美的處所，即報請屏東地檢署檢察官指揮，並結合屏東縣政府衛生局執行搜索，現場查扣近300件醫療相關證物，市價達新台幣數十萬元，全案依違反醫師法等規定，移請屏東地檢署偵辦。

據悉，小惠來台工作8年，期間因察覺現代人愛美的商機，自學相關醫美技能，並取得多國美容課程結訓證書，包含越南、韓國、美國及台灣等。小惠竟異想天開租套房當診所，在網路上以市價半價的優惠價格招攬顧客，有模有樣地執行注射皮下填充劑、穿線隆鼻、割(縫)雙眼皮、施打肉毒桿菌及麻醉等10多項侵入性醫療行為。專案小組現場搜索時，驚見牆上掛著琳琅滿目的醫美證照及獎盃，仔細查看才發覺小惠以美容修課及結訓證書魚目混珠以充當專業的醫師執照，賺取不法暴利。

屏東縣專勤隊隊長姜亮羽呼籲民眾切勿接受無照密醫進行任何醫療行為，並應慎選合格醫療院所及專業醫師諮詢協助，以降低醫療風險。姜亮羽強調，移民署將持續結合相關單位針對外來人口在臺從事不法活動加強查處，共同維護社會安定，為人民身體健康及生命安全把關。