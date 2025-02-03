486先生願大S「投胎到中國」！林智群：不是掛台派就可為所欲為

▲大S （徐熙媛）赴日旅遊因染流感併發肺炎離世。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震驚各界，不過電商名人「486先生」卻發文喊話，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」，引發抨擊。對此，政治立場同樣偏綠的律師林智群也看不下去，直言「不是掛一個台派就可以為所欲為」。

大S被證實流感併發肺炎驟逝，消息曝光後，一向立場鮮明的網紅「486先生」陳延昶先是在臉書發文表示，「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國」，之後又表示「台灣少了一個堂堂正正的中國人」。此外，他也在社群X發文表示，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」

此番言論一出，不少網友紛紛痛批「人死還要講這種話...並不會讓你更加高尚」、「你腦子是不是只剩戰國籍」、「不到國外不知道台灣小，不到台灣不知道文革還在搞」、「丟臉，死者為大，說這種下三濫的話，小心會有報應」、「怎麼會有這麼惡毒的想法？完全跟大陸大媽的行為想法一樣，真沒水準」。

就連平時政治立場與486先生相近的律師林智群也不挺，今（3日）在臉書發文表示，「486老哥最近的言論及行為真的不行，不是掛一個台派就可以為所欲為。」對此，486先生則反駁，當中國人就是大S的願望，「所以我們要祝福他投胎當中國人這不是很合理嗎？」