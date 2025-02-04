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南韓三星會長李在鎔涉會計詐欺操縱股價　二審仍判無罪

▲▼三星電子會長李在鎔。（圖／達志影像／newscom）

▲三星電子會長李在鎔。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

韓國三星集團會長李在鎔因在2015年三星子公司80億美元合併案中涉及會計詐欺和操縱股價，去年2月獲判無罪後檢方提起上訴，今天二審法院仍判處他無罪。

首爾高等法院今天就李在鎔會計詐欺等罪嫌進行審理，包括李在鎔與前三星集團未來戰略室室長、前未來戰略室戰略組長等13名高層皆維持原審無罪判決。
法院在去年的一審與今天的二審中，皆未採用檢方提出的主要證據，也未採納檢方指控與非法交易行為相關的文書造假、計劃不當合併公司等主張。

檢方在此案中指控李在鎔和三星其他前高階主管違反韓國「資本市場法」（Capital Markets Act），在2015年以非法方式促使三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併，粗暴犧牲少數股東利益為自身牟利。

但法院並未接受合併案有助李在鎔繼承經營權的主張，對於單方面促成公司合併的指控，法院認為此案是透過三星物產、第一毛織及三星集團未來戰略室的合作商議決定，難以認定合併案未經兩家公司同意促成。

二審無罪判決一出，業界也相當期待李在鎔可以擺脫這十年來官司纏身的負面影響，帶領三星克服當前危機、打造「新三星」。

三星近期表現低迷，尤其是在半導體業務上遠遠落後強敵SK海力士。三星半導體部門去年全年營業利潤為15.5兆韓元（約新台幣3400億元），遠低於SK海力士的23.5兆韓元；在家電及智慧型手機等業務在去年第4季營業利潤，也首次被SK海力士反超。

對內，三星國內及海外工廠也在2024年分別面臨工會罷工問題，國內與三星電子最大工會的勞資談判破裂，目前仍在進行協商。對外，三星將面對美國總統川普重回白宮，面臨關稅問題及半導體相關補助中斷等風險。

據韓聯社報導，業界人士指出，李在鎔這段時間以來因準備出庭等問題，在掌握國際市場動向及維繫國際網絡上確實受到限制，他期盼在二審宣判後，能加速三星改善經營的腳步。

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