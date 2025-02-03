郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲　院方晨會默哀表心意

▲台南市郭綜合醫院副院長馮漢賢於一月三十一日辭世，享壽六十一歲，院方晨會默哀一分鐘。（記者林云翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市郭綜合醫院副院長馮漢賢於１月31日大年初三辭世，享壽61歲，院方晨會默哀1分鐘，總裁郭宗正、院長鄭雅敏及院內同仁紛紛表達對他懷念的心聲，場面溫馨感人，醫院並將於2月19日中午在醫院舉辦告別音樂會，送他最後一程。

總裁郭宗正強調，馮副院長高醫畢業後，曾先後在長庚、奇美、永和、成大等醫院服務，在郭綜合醫院服務18年，非常敬業。主持晨會以他的知識有目共睹，而且將當天早上的時事告訴大家，他對病患及同仁的和藹的態度，讓人敬佩。

院長鄭雅敏對馮副院長熱愛生命醫療、家庭值得學習，如今更緬懷他常引進或發覺醫學新知後，與大家共同分享，到病後仍柱枴杖門診，對病人耐心看診，還有他熱愛運動生活的態度，傳達信息的熱情，主持晨會時對記者應對演練的堅持，讓他印象深刻。醫護人員對馮副愛好攝影、教學及醫療知識淵博，也是好學不倦的學者、都是令人敬佩學習，有人提及每次晨會，總見到事先到場準備資料、且各領域專業在行、而從中學到很多。

有醫護同仁認為，馮副院長飽學多聞，醫療時侃侃而談，在工作上遇有難題總能淡定處理，能夠超越困難馬上改善疑難雜症，更可貴的他文武雙全，除攝影作品達水準、吉他歌唱也很有造詣，羽球等運動也打得很神勇，還一有陣子要和年青人騎重型機車，喜愛接受挑戰。

熱愛生命的馮副院長，臨終時仍關心工作，且不放任何可治療的機會，和護理人員互動，打針忍痛還談他的經驗、暢談美食，還分享他的模型等愛好解除護理人員的緊張，修養好且在家人扶持照顧到最後一刻為生命奮門精神令同仁敬佩。

據了解，台南市郭綜合醫院副院長馮漢賢視病如親，深受病患肯定讚揚，病患表示他待人和藹可親，對病情解說與病患詢問十分仔細有耐心，是難得的好醫師，如今辭世，病患同感哀慟。