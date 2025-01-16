「對員工最好董座」謝世謙辭世　華航：對航空產業是巨大損失

▲華航董事長謝世謙。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

華航董事長謝世謙今(16日)凌晨驚傳心肌梗塞辭世，享壽73歲，華航今下午發出聲明表示，謝世謙帶領華航迎來65年最佳表現，他的辭世對華航乃至航空產業是一個巨大的損失，他的貢獻和成就將永遠銘刻在華航歷史中。

謝世謙近日因流感身體不適，昨仍照常上班，代表華航資方與華航空企業工會簽訂團體協約，不過謝世謙昨臉色蒼白，出現疲態，未料今天凌晨就發生心肌梗塞憾事，享壽73歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航今下午回應指出，謝董事長在華航服務46年，任內帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，2024年營收迎來公司成立65年來最佳表現。

謝世謙1979年進入華航，自基層財務員做起，歷任會計處、客運處、台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，曾派駐印尼分公司、澳洲分公司總經理及先啟資訊與華儲公司等關係企業。

此外，謝世謙2016年擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019年就任華航董事長，資歷完備具豐富管理經驗，執行力受各界肯定。

▲華航董事長謝世謙。（圖／華航提供）

華航指出，謝世謙董事長投入航空產業數十餘年，熟稔國際航空市場，累積相當的航運專業知識及經歷，對於市場預估及掌握票價供需，更有一套精準的看法與策略；擔任華航董事長期間積極優化產品，鞏固競爭優勢，策定更精緻的航網規畫，屢創客貨運營業佳績。謝董事長視員工為公司最重要的資產，任內完成與華航企業工會二次團體協約簽署，勞資齊心，帶領全體員工繳出漂亮的成績單。

針對謝世謙的辭世，華航聲明指出，謝董事長的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。全體員工對此深表哀悼，並向他的家人表示最深切的慰問。華航將繼續秉承謝董事長的遺志，為公司永續發展持續努力。

▲華航董事長謝世謙(左)昨抱病出席團協簽訂。（資料圖／華航提供）

謝世謙從基層做起，在華航服務46年，任內屢屢替員工加薪，發放年終獎金也毫不手軟，這名從基層做起的董事長，也被員工譽為「對員工最好的董座」，今辭世消息傳出，也讓員工相當錯愕，紛紛在網路社群表達不捨和感傷。

謝世謙民國68年進入華航，從基層做起，歷練完整，2019年4月華航爆發機師罷工，時任華航董事長的何煖軒因此下台，當時為華航總經理的謝世謙臨危受命，升任華航董事長，迄今接任董座已6年，更在華航服務長達46年。