大S猝逝震驚全台　BBC等多間外媒報導

▲BBC報導大S死訊。（圖／翻攝自BBC）

記者詹雅婷／綜合報導

藝人大S徐熙媛春節赴日旅遊，染上流感併發肺炎過世，享年48歲。消息傳出後震驚各界，也引發多間外媒關注，包括英媒BBC、新加坡媒體亞洲新聞台等均刊文報導。

BBC以「因流星花園成名的台灣明星徐熙媛（Barbie Hsu）過世」為題報導大S死訊，內文提到，徐熙媛是華語圈知名歌手之一，最有名代表作為2001年流星花園。流星花園改編自1990年代同名日本漫畫，隨後被翻譯成多國語言，成功讓她在東南亞國家菲律賓、印尼、泰國打響名氣成為巨星；在這部劇大獲成功之後，日本、南韓、中國大陸、印度等國都翻拍過。

▲BBC以「因流星花園成名的台灣明星徐熙媛（Barbie Hsu）過世」為題報導大S死訊。（圖／翻攝自BBC）

除了BBC，大S死訊也登上新加坡媒體亞洲新聞台，主標題「台灣女演員兼歌手徐熙媛過世，享年48歲」，並在副標題提及大S是因流感併發症過世。

▲大S染上流感併發肺炎過世，新加坡媒體關注。（圖／翻攝自亞洲新聞台）

其實徐熙媛過世的消息2日就在社群媒體上流傳，到了3日小S徐熙娣證實徐熙媛死訊，震驚各界。亞洲新聞台指出，在大S死訊尚未被證實之前，前夫汪小菲把社群平台大頭貼換成全黑照，讓徐熙媛過世的傳聞越演越烈。

目前南華早報、聯合早報、海峽時報等多間外媒皆報導大S死訊。

另外，由於大S是南韓藝人具俊曄的愛妻，消息一出後也引發韓網譁然，多間韓媒稍早報導提到具俊曄拒絕聯繫。南韓粉絲與網友們也在社群平台X上發文哀悼，「天啊，這竟然是真的！台灣藝人徐熙媛因急性肺炎離世，一路好走」、「希望一切都不是真的，也太突然了」、「這是什麼晴天霹靂的消息？具俊曄好不容易重新找回真愛、獲得幸福，希望她一路好走」、「只能說人世無常」。

▼大S、具俊曄結婚後超甜蜜。（圖／翻攝自微博）