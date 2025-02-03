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具俊曄1句話閃婚大S！等20年「幸福卻不到3年」　網哭嘆可憐

▲▼ 。（圖／翻攝大S IG）

▲具俊曄、大S。（圖／翻攝hsushiyuan IG）

網搜小組／劉維榛報導

大S與汪小菲離婚後，隔年與具俊曄舊情復燃，並在2022年閃婚，婚後男方寵妻無極限，令人稱羨，不料老天捉弄人，大S春節在日本病逝，享年48歲。有網友也感嘆，兩人好不容易重拾愛情，婚後也過得十分甜蜜，如今天人永隔，非常心疼具俊曄的處境，其他人則回「往好處想，最後有真正得到幸福」。

一名網友難過表示，時常在電視上得知，具俊曄非常寵大S，不僅形象好，也與徐家人相處得不錯，「等大S那麼久，結果老婆結婚沒幾年就走了，是不是蠻可憐的？」

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底下網友回應，「算無緣吧」、「真的難過，本來他們的故事看起來是幸福的結局，結果是悲劇」、「還是有在一起...有緣但不多」、「無奈，人生無常」、「確實可憐，說是真愛但在一起沒幾年就是遺憾」、「真的替光頭感到難過，辛龍也是」、「往好處想，最後有真正得到幸福QQ」、「至少沒有遺憾，如果沒有打那通電話重新連絡上，那個遺憾會更多」、「不忍評論，願生者平復、往者安息」。

事實上，具俊曄與大S於1998年交往，但他當年是紅遍台韓的韓流巨星，兩人僅交往1年多被迫分手。出道20多年的具俊曄，身邊其實一直沒有知心伴侶，緋聞除了大S、女星蔡妍以外，幾乎沒有對象。

直到大S離婚，具俊曄便找出20年前的手機號碼，鼓起勇氣撥打後，兩人又重燃愛苗，兩人交往一陣子後，具俊曄坦言「已經錯過太多的時間不能再浪費了」，因此決定向大S求婚。

而大S生前IG最後一則公開發文是去年12月21日，轉發老公具俊曄《KBS歌謠大祝祭》的精彩演出，配文「DJ KOO你超Cool」加上3個愛心符號。再往前一則是老公具俊曄後台親吻她的照片，兩人2022年2月8日南韓登記結婚，再過數天就要屆滿結婚3周年，卻因流感引發肺炎猝逝，令人措手不及。

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