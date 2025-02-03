開放黨員入場！民眾黨主席補選　2／14政見會「移到高雄」現場答題

▲蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

柯文哲於1月1日請辭民眾黨主席後，由立院黨團總召黃國昌接下代理黨主席，2月15日進行黨主席補選，由黃國昌對上前立委蔡壁如，並於8日、14日舉辦2場政見發表會，確定沒有辯論環節，但開放黨員線上提問。民眾黨副秘書長許甫今（3）日透露，14日政見發表會地點在高雄，開放黨員進場，且事先搜集黨員問題、現場抽題，考驗候選人臨場反應。

許甫3日上午接受媒體人黃揚明廣播節目《嗆新聞》訪問，針對下週六（2月15日）進行黨主席補選，事前將舉辦政見發表會事宜，許甫表示，過年期間幕僚仍持續作業，目前2場政見發表會時間，一場是在本週8日，另一場是在投票前一天、14日週五舉辦。

許甫提及，過去外界討論是否有交叉詰問等，類似辯論會的模式，不過除了選委會籌辦之外，仍要尊重雙方當事人，所以現在協調沒有交叉詰問環節，就由雙方各自發表內容。

許甫指出，但因為希望擴大黨員參與，所以2月8日採較傳統模式，由雙方各自引言、發表內容與結論，沒有交叉結論；而2月14日的政見發表會比較特別，地點目前暫定在高雄，希望跟中南部黨員做接觸，應該會開放黨員提前報名進場，另會線上徵求黨員提問、現場抽出題目，考驗候選人臨場應變。

針對2月14日政見發表會辦在高雄，且會現場抽出黨員題目應答，有無做好準備？黃國昌3日出席「回應民意 堅定改革」立院民眾黨團優先法案記者會時僅表示，不回應黨務問題。