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川普關稅恐重創全球貿易！智慧型手機與食材受波及　價格恐大幅調漲

▲▼美國總統川普宣布針對加拿大、墨西哥、中國徵收或加徵關稅。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布針對加拿大、墨西哥、中國徵收或加徵關稅。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於近期對中國、墨西哥及加拿大等主要貿易夥伴徵收新一波進口關稅，強調此舉旨在保護本國產業、增加政府收入及促進製造業回流。雖然經濟學界普遍對關稅的長期效果持懷疑態度，川普仍堅持認為此舉將為美國帶來經濟利益。關稅政策不僅將影響美國的貿易夥伴，還可能對美國消費者造成明顯的價格壓力。

　＊美國民眾的應對與影響

根據美媒《美聯社》、《CBS News》，川普的關稅政策對美國民眾的影響逐漸浮現。由於美國企業是支付關稅的直接責任方，這些企業通常會將關稅成本轉嫁給消費者。這意味著美國民眾可能需要面對價格上漲，特別是在日常消費品方面。例如，來自墨西哥和加拿大的食品、家具以及來自中國的電子產品，價格都可能因徵收關稅而上漲。

經過估算後，川普的關稅政策可能使美國家庭每年承擔高達2400美元（近新台幣8萬元）的額外支出。

此外，儘管關稅原本是以保護美國本土製造業為目的，但對消費者來說，這也可能引發更多企業漲價，消費者最終要支付更多費用。金融服務公司「荷蘭國際集團」（ING）預測，若川普執行所有預定的關稅政策，消費者的生活成本將明顯增加。

　＊智慧型手機等生活物品與食材將調漲

隨著川普政府新一波關稅的上路，美國消費者將迅速感受到非耐久財（如食物和雜貨）價格的上漲。專家預測，在關稅生效後的幾周內，來自墨西哥的酪梨價格將顯著上升，此外，黃瓜、番茄、櫻桃、龍舌蘭及楓糖漿等商品的價格也可能大幅波動。

美媒《華爾街日報》指出，這是美國首次對中國商品全面加徵10%關稅，其中包括智慧型手機，意味著消費者可能面臨手機價格的上漲，這與過去未曾波及此類產品的情況有所不同。

在玩具市場方面，Basic Fun公司執行長福爾曼（Jay Foreman）表示，由於玩具卡車Tonka全數來自中國，關稅上路後，其零售價格將從目前的29.99美元上漲至34.99美元至39.99美元不等。美國玩具協會統計，美國市場上超過8成的玩具來自中國製造。

此外，在耐久財（如汽車）方面，雖然由於現有庫存或預期關稅暫時性，價格可能會上漲得較慢，但經濟學者指出，如果新關稅長期持續，這些商品的價格將不可避免地上升。

　＊川普徵收關稅對美國貿易夥伴的影響

川普對中國、墨西哥及加拿大徵收高額關稅的舉措，不僅改變了美國與這些國家的貿易格局，也使得美國的貿易夥伴面臨重大挑戰。對於墨西哥和加拿大來說，這一政策不僅關係到經濟利益，還影響到兩國與美國的外交關係。

川普聲稱，關稅措施是因為這些國家未能有效遏制非法芬太尼進入美國市場，並未對進口的非法移民流量採取足夠行動。這種政策背景強化了川普政府在移民與毒品問題上的立場，並將其與經濟貿易結合。

▲▼加拿大總理杜魯道。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理杜魯道。（圖／達志影像／美聯社）

　＊加拿大、墨西哥和中國的反應

川普徵收關稅後，墨西哥和加拿大迅速做出反應。墨西哥總統薛恩鮑姆立刻宣布將對美國商品徵收報復性關稅，並強調會對美國進口商品實施與美方相同的25%稅率。

加拿大總理杜魯道也表示，將對價值高達1550億美元的美國進口商品徵收相同的25%關稅。杜魯道呼籲加拿大民眾選擇本國製品，並計劃撤下美國酒類品牌的貨架。

與此同時，中國尚未立即徵收新關稅，但中國外交部強調將採取必要的反制措施，並表示將對美方的行為提出訴訟。

　＊關稅對消費者的實際影響

儘管企業是直接負擔關稅的一方，但最終的成本仍會傳遞給消費者。美國零售商和進口商，如沃爾瑪和塔吉特等，會將進口商品的關稅成本轉嫁給消費者，這會使得包括食物、衣物和電子產品等各類商品的價格上漲。

分析指出，這些關稅將推動通脹上升，預計美國的通脹率將從目前的2.9%上升至接近4%，這將使美國家庭面臨更高的生活成本。

此外，部分企業也許會選擇降低價格來吸收關稅成本，以免失去市場份額，尤其是在競爭激烈的行業中。儘管如此，對於消費者來說，長期的關稅政策將會增加生活中的支出，尤其是對日常必需品的價格造成壓力。

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