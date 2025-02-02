　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出國旅客請注意！機場捷運2／3起調整早班加班車　試辦3個月

▲機場捷運2/3日起調整早班加班車試辦3個月

▲機場捷運2/3日起，每日提早05:30由A1台北車站發出直達機場加班車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司2日表示，今(114)年春節前，為疏運出國人潮，桃捷自1月24日起，從A1台北車站發出的直達車提早到5點及5點半，各加發一班直達桃園機場，截至1月31日止，每天平均搭乘的人數約有110名；經觀察運量資料發現旅客確有搭乘需求，自 2月3日起調整方案接續試辦3個月，每日提早於05:30由A1台北車站發出一班直達機場的加班車服務。

▲機場捷運2/3日起調整早班加班車試辦3個月

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃捷公司指出，根據統計資料顯示，機場捷運春節早班加班車實施期間，從A1台北車站搭車的旅客約有9成是持電子票證或是購買單程票，代表搭乘早班機出國的旅客多了一種前往桃園機場的選擇。為此，桃捷公司將在春節假期後，試辦每天05:30加發一班由A1台北車站發出直達機場的加班車，以服務出境的旅客。

配合早班加班車服務，試辦期間A1台北車站將提早於5點開站，A12、A13機場航廈站則於5點半開站；加班車運行經部分音量敏感路段將採取減速的方式以減少對於沿線地區居民的影響。

出國旅遊人潮持續增加，桃捷公司為了服務旅客，持續優化營運模式，在確保系統安全的前提下，每日提早加發一班直達車，後續將觀察試辦成效研擬適當的運行班次，以符合旅客需求，歡迎民眾多加利用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年
林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩
快訊／詹皇震驚！　吃飯時得知「搭檔換人」
孫生交往G奶女神2年！　網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對
NBA震撼彈！唐西奇並未請求交易　遭捨棄原因曝光
醫院清潔工性侵女病患！他竟瞎掰有病：硬不了　法官怒打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國旅客請注意！機場捷運2／3起調整早班加班車　試辦3個月

快訊／14:47宜蘭縣近海規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」　全場吵翻：不如別包

麥當勞得來速「出示VIP小卡」3餐點只要10元！他問1句　全場超尬

台東地牛翻身「台鐵瑞源=太麻里間慢行」　列車延誤

快訊／14:02台東規模4.1地震　3縣市有感

蛇年4生肖要安太歲！　屬蛇「2個月份出生」要小心健康

公公深夜急診！小夫妻心累忙整夜　婆婆狂盧「一定要拜拜」

1飲料店好喝「菜單最不假掰」　一票人公認：這種店就是穩

收假了！國5北返塞了「時速剩20多公里」　下午國道防6易塞路段　

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

出國旅客請注意！機場捷運2／3起調整早班加班車　試辦3個月

快訊／14:47宜蘭縣近海規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」　全場吵翻：不如別包

麥當勞得來速「出示VIP小卡」3餐點只要10元！他問1句　全場超尬

台東地牛翻身「台鐵瑞源=太麻里間慢行」　列車延誤

快訊／14:02台東規模4.1地震　3縣市有感

蛇年4生肖要安太歲！　屬蛇「2個月份出生」要小心健康

公公深夜急診！小夫妻心累忙整夜　婆婆狂盧「一定要拜拜」

1飲料店好喝「菜單最不假掰」　一票人公認：這種店就是穩

收假了！國5北返塞了「時速剩20多公里」　下午國道防6易塞路段　

專訪／解密國民黨戰神小編面紗　酸柯建銘、嗆青鳥「流量暴增」

查扣詐團93億虛幣+幣圈專家枉死　刑事局提警民合作SOP杜絕洩密

新北男吸毒抱瓦斯桶點燃！雙腿燒起來痛到大叫　警消衝入搶救

吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年新高

2025台灣燈會在桃園　2／13-22逾80組海內外展演藝術饗宴

簽下新洋投「飛力獅」　統一獅第5號洋投有人選

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

宋嘉翔大方談喜訊　古久保健二虧：跑那麼慢結婚這麼快

巨型鋼彈出沒寧靜小區！開箱青森爆紅「鋼彈理容院」重溫童年回憶

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

生活熱門新聞

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

到紫南宮借600元發財金　他還錢問：可以找嗎

快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

過年一家四口擠上高鐵　「2小孩大哭要廁所」下幕超感人

快訊／高雄大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

台鐵春節加開8班全車自由座　官網可線上換票

台鐵春節加開8班全車自由座　官網可線上換票

春節9天連假將至，台鐵除已規劃加班車外，也特開8班「全車自由座」列車，搭乘車前4天都可以預購。另為避免旅客變更行程擠到車站換票，台鐵提醒官網已有「線上換票」，換票一次免手續費。此外，今年第一季APP也擬推出「線上換票」服務。

斥資26億！桃A20社宅機捷10分鐘

斥資26億！桃A20社宅機捷10分鐘

春節每天15萬旅客　機捷增開早班直達車

春節每天15萬旅客　機捷增開早班直達車

「台灣燈會在桃園」估吸千萬人潮！高鐵加開95班次　明開放購票

「台灣燈會在桃園」估吸千萬人潮！高鐵加開95班次　明開放購票

台鐵春節加開第二波「加班車24列次」　8班採全車自由座

台鐵春節加開第二波「加班車24列次」　8班採全車自由座

關鍵字：

機場捷運調整早班加班車

讀者迴響

熱門新聞

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

買新車「最討厭業務送什麼」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面