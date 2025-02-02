出國旅客請注意！機場捷運2／3起調整早班加班車　試辦3個月

▲機場捷運2/3日起，每日提早05:30由A1台北車站發出直達機場加班車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司2日表示，今(114)年春節前，為疏運出國人潮，桃捷自1月24日起，從A1台北車站發出的直達車提早到5點及5點半，各加發一班直達桃園機場，截至1月31日止，每天平均搭乘的人數約有110名；經觀察運量資料發現旅客確有搭乘需求，自 2月3日起調整方案接續試辦3個月，每日提早於05:30由A1台北車站發出一班直達機場的加班車服務。

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桃捷公司指出，根據統計資料顯示，機場捷運春節早班加班車實施期間，從A1台北車站搭車的旅客約有9成是持電子票證或是購買單程票，代表搭乘早班機出國的旅客多了一種前往桃園機場的選擇。為此，桃捷公司將在春節假期後，試辦每天05:30加發一班由A1台北車站發出直達機場的加班車，以服務出境的旅客。

配合早班加班車服務，試辦期間A1台北車站將提早於5點開站，A12、A13機場航廈站則於5點半開站；加班車運行經部分音量敏感路段將採取減速的方式以減少對於沿線地區居民的影響。

出國旅遊人潮持續增加，桃捷公司為了服務旅客，持續優化營運模式，在確保系統安全的前提下，每日提早加發一班直達車，後續將觀察試辦成效研擬適當的運行班次，以符合旅客需求，歡迎民眾多加利用。