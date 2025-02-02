新的一年不吼不罵！日本專家手把手教你「天使寶寶」養成術

▲不求完美形象的『一百分育兒』，也不求課程滿檔的『學霸式育兒』，讓爸媽輕鬆、小孩開心才是育兒界的終極目標！（示意圖／免費圖庫Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在現代社會，父母面臨著前所未有的育兒挑戰，如何在忙碌的生活中維持與孩子的良好互動，成為許多父母心中的難題！轟動日本育兒界的零吼罵育兒講座，編寫成《零吼罵育兒法》一書，同時也為台灣的家長帶來全新的教養方式，幫助父母與孩子建立更親密、更友善的親子關係！

「不求完美形象的『一百分育兒』，也不求課程滿檔的『學霸式育兒』，讓爸媽輕鬆、小孩開心才是育兒界的終極目標！」——這是《零吼罵育兒法》想透過此書傳遞的核心理念。在教養孩子的過程中，許多父母經常陷入吼罵、懊悔與自責的惡性循環。這本書主要以輕鬆、實用的方式，幫助父母有效掌握教養技巧，逐步擺脫育兒困境，重拾親子間的歡樂時光。

本書作者伊藤德馬，是一名在日本社福機構服務多年、專精於育兒諮詢與兒虐事件處理的專家。自2010年起，他創辦了「零吼罵育兒練習講座」，該講座因其簡單易懂且高效的教養方法，迅速在日本育兒界掀起熱潮。如今，他將這套方法集結成書，期望幫助更多父母練習如何以溫和的方式面對孩子的各種行為問題，並建立正向的親子互動。

零吼罵育兒，就從「稱讚」開始！

許多父母認為，孩子若沒有明顯的好表現，似乎無從稱讚起。伊藤德馬在書中指出，稱讚孩子的「正常行為」比指責問題行為更有效。當孩子做出期望中的行為，如主動收拾玩具、乖乖坐上兒童座椅，父母即時給予正面回饋，不僅能鼓勵孩子持續表現，也能逐步減少問題行為的出現。這種「稱讚優於指責」的教養方式，能夠打破父母與孩子之間的負面互動循環，建立更和諧的親子關係。

「為了讓管教變得輕鬆，父母應該要確實且有效率地稱讚孩子。」伊藤德馬甚至這麼說。「稱讚孩子時，稱讚者的父母和被稱讚的孩子雙方情緒都會轉為正向。此外，孩子以後會一直表現他被稱讚的行為，他會清楚怎麼做才對。所以不需要強迫改變孩子的行為。孩子會得到稱讚，表示他已經會做出那個正確的行為，以後他再照做的可能性很高。所以才會說，稱讚的話，勝算比較高。」

「稱讚的目的，是為了提高孩子好不容易能做到的期望行為可以持續現的可能性。於是，孩子正確的自發性行為，出現機率會慢慢提高，就可以以此為跳板，讓孩子表現出高難度的期望行為，如此一來，孩子的自立性提升，父母也覺得輕鬆，孩子也能因此而有所成長，真是一舉兩得。」

然而，如果遇到「我的孩子沒有值得誇口的地方」這麼想的父母，伊藤德馬也舉出例子：

假設某天要出門，孩子不想坐車上的兒童座椅，結果被媽媽罵。這時，父母可以這麼想，「拖拖拉拉不想坐兒童座椅」的問題行為的相反行為，也就是「馬上乖乖坐在兒童座椅上」的這個再普通不過的正常行為，就成為值得稱讚的事情！因此，「在這種情況下，媽媽要將『馬上坐在兒童座椅上』的替代行為告知孩子，也要跟孩子『一起做做看』。以後每次乘車時，就要做好心理準備——當孩子馬上坐在兒童座椅上，就稱讚他！」

當孩子辦到了，就予以稱讚，對他說：「你馬上就坐到兒童座椅上呢！」如果不能馬上坐到兒童座椅上，就以平淡的語氣告知他「替代行為」。「重複這麼做，稱讚能達到優異的效率，孩子馬上就坐到兒童座椅的頻率也會漸漸提升！」

育兒沒有捷徑，只有熟能生巧！

在全球倡導零體罰教育的趨勢下，許多父母雖然認同不吼罵、不體罰的育兒理念，但卻缺乏具體的實踐方法。《零吼罵育兒法》正是為了解決這樣的困境而誕生，書中的實際案例與簡單易懂的教養策略，適合希望改善親子關係、減少育兒壓力的家長閱讀與實踐，一起加入零吼罵育兒的行列，讓育兒變得更輕鬆、更快樂。

《零吼罵育兒練習：爸媽輕鬆、小孩開心才是王道！》

作者：伊藤德馬｜譯者：黃瓊仙

出版社：時報出版