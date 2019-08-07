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親子

新手爸媽必學！製作「如廁練習表」一起幫助孩子戒尿布

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▲製作專屬的「如廁練習表」：以獎勵當作誘因，與孩子一同輕鬆學習「戒尿布」這檔事。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@kodomoe）

大家都說生兒容易教養難，這是因為孩子於我們來說是另一個截然不同的個體，我們必須要試著傾聽和了解他們，而非一昧地將他們視作「自己的」孩子，進而想要掌控他的生長節奏。

好比戒尿布這件事來說，很多父母到某一段時期時，就會急於希望自己的孩子能夠趕快脫離穿尿布的階段，或是礙於親友的七嘴八舌，而逼迫孩子在還沒有準備好的情況下戒掉尿布。如此不僅會使孩子蒙上一層不好的感受，同時還會加深成功的難度。

4 個戒尿布的時機判斷法

▲製作專屬的「如廁練習表」：以獎勵當作誘因，與孩子一同輕鬆學習「戒尿布」這檔事。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@yamay_12）

一般來說，戒尿布的最佳時機會是在一歲半到三歲，這時候的孩子稍微能夠理解基本的對話意涵和會說簡單的單辭片語，生理機能上也漸漸能感知到「想上廁所」的感覺，在此階段嘗試會最容易成功。

但每個孩子的身心發展情況不同，上述的數據並不一定適用所有人，因此還是必須要依據實際情況來判斷。等到孩子主動開口說想不穿尿布時，那麼便可以陪著他練習如廁。

以下這 4 點是可以開始嘗試讓孩子戒尿布的徵兆：

1. 寶寶有辦法蹲、站、坐，或是簡單穿脫褲子

2. 在尿布上大小便前後會主動告知

3. 可以讀懂簡單指令，和能學習如何表達想上廁所的詞語

4. 有想要戒斷尿布的欲望

增加誘因：製作一張「如廁獎勵表」

▲製作專屬的「如廁練習表」：以獎勵當作誘因，與孩子一同輕鬆學習「戒尿布」這檔事。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@misaky69）

而這段過程無疑是對長期的抗戰，對於初次學習和嘗試的孩子，我們必須給予足夠的支持與鼓勵，才能確保他能在無壓力的情況下漸進脫離包尿布的考驗。

在日本，許多家長便會準備這麼一張集章表在馬桶旁，和孩子約定好，只要說出想要上廁所並成功沒有弄髒褲子，那麼便可以獲得一張榮耀貼紙或印章，以獎勵當作誘因，讓孩子獲得成就感，想要學習的意願也會跟著增加。

▲製作專屬的「如廁練習表」：以獎勵當作誘因，與孩子一同輕鬆學習「戒尿布」這檔事。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@nel.mzk、IG@chipiko0603）

如果喜歡手作的爸媽們，也可以嘗試帶著孩子動手製作這張「如廁獎勵表」，增溫親子間的情感外，也讓孩子能夠有切身參與感，更想要一起加入這個「戒尿布的大作戰」。製作方式一點也不難，只需隨意畫上幾個排列的圓圈或是方框，再隨意貼上卡通人物貼紙或是著色，即可完成一張全世界獨一無二的獎勵表。

做完表格之後，在每一次成功如廁後，都可以讓孩子自己貼上努力而來的獎勵，鼓勵他的同時，也可以透過貼貼紙的動作，來練習數數或是手眼協調。

多元機會教育：身教、故事繪本、玩具

▲製作專屬的「如廁練習表」：以獎勵當作誘因，與孩子一同輕鬆學習「戒尿布」這檔事。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@usagi_copy）

除了透過獎勵來增加孩子願意學習的動機外，於這個階段的孩子來說，模仿也是相當重要的事。因此可以在自己上廁所的時候，以身教的方式像孩子解釋上廁所這件事，也可以利用故事繪本和互動玩具，讓孩子以多元的方式快樂地學習戒掉尿布。

當然失敗是難免的，如果孩子真的不小心沒有忍住也沒有關係，帶著他認識「尿出來」的感覺和結果，也是另一種機會教育。之後再陪著他一起收拾善後、一步步引導教育「想上廁所時該怎麼做？」，讓孩子慢慢習慣和學會自己如廁。

其實教養孩子真的是雙向的，教孩子的同時，大人也必須不斷地學習與調適心態，千萬不要因為孩子沒有馬上學會而失去耐性，面露失望或是生氣的表情，因為這些其實都會無形地在孩子的心中留下烙印，進而影響到後續別件事的學習與心理狀態喔！

延伸閱讀：

從 0 歲開始教！學習日本媽媽的聰明育兒術，養出不挑食有責任感的孩子

孩子，爸媽陪你成長！ 職業婦女、三寶媽的教養之道

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：女子學,親子,小孩,孩子,嬰兒,尿布,成長,戒尿布,如廁練習表,新手爸媽

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