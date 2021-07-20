做好這7準備　讓6歲兒童能乖乖在家等大人回來！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

在現今疫情影響下，真的好多父母不敢隨便帶孩子出門，您知道嗎？現行法律規定，孩子只要滿6歲、不需要特別看顧，就可以讓他們獨自在家，而黃瑽寧醫師給的建議，是8到10歲仍需家長陪伴！我呢，嚴守法律界限到7歲半，在此之前，就連下樓取包裹，都會帶著小孩一起下去，究竟要怎麼評估孩子能不能獨處？又該做好哪些準備呢？

最近我在焦糖綠玫瑰粉專回文，才發現許多人對法規道聽塗說，以為不能讓「12歲以下的兒童」單獨在家，其實這是很大的誤解，仔細想想看，小五、小六的孩子，都已經是可以出門逛街、打球的少男少女，怎不能自己一個人在家？是「未滿」6歲不能獨處，也就是說，上了小學的孩子，以法律來說，是可以「合法」自己待在家的！

正確的條文是《兒童及少年福利與權益法障法》（即：兒少法）第51條明列，6歲以下，或有需要特別看護的兒童（像是生病等身心障礙），不可讓他獨處，或由不適當的人代為照顧，若違反規定，可依第99條處罰3000元以上、15000元以下罰鍰，還要接受親職教育輔導。

我們家呢？原本是堅守不讓孩子獨自在家，就算上了小學，也沒有鬆綁，但最近受疫情影響，出門就要口罩、護目鏡全副武裝，回家還要在玄關，就把衣服脫掉去洗澡，如此繁複的流程，讓女兒DAHLIA常常死拖活拖，都不願意跟我一起去超商。

DAHLIA執拗地像尊搬不動的大佛，我靈機一動，想說去超商約需20分鐘，就與女兒達成協議，哪些地方不能靠近？發生什麼事情要怎樣？知不知道怎麼用室內電話打給媽媽或110、119？確定孩子願意遵守後，便幫她開視訊，我一路上與她連線，一方面轉移她注意力，另一方面，家長也比較安心。

我女兒很適合用這套方式「短時間待在家」，但若是要拉長時間，我就會麻煩她小時候的保母幫忙，在這邊要提醒大家，把孩子留在家，除了符合法規年齡限制外，更重要的是「孩子本身的個性」，如果平常就鬼靈精怪、不受控，或是會趁大人不在，偷偷做些搗亂事情的，我就不建議把孩子暫時放在家。

1、教孩子撥室內電話，熟記家中地址。

我有準備一本注音的通訊錄，上面除了110、119、我的手機、家中地址，還有一些緊急聯絡人的電話，平常就會叮嚀女兒，如果出了狀況找不到人，就按照順序撥打！

還有，我家平常是不用室內電話的（只拿來接WIFI），我連電話幾號都不知道，女兒也不用3C，所以我還特別教她怎麼打傳統式電話。

2、教孩子遠離刀子、插頭、瓦斯、熱水、窗戶、陽台等危險處。

「爸媽不在的時候，不能靠近就是不能靠近！」雖然有人不喜歡，但此時殺手鐧就是恐嚇式教育，告訴孩子如果擅自去碰這些東西會有什麼嚴重後果。

3、教孩子發生急難時，最重要的是「逃生」，而不是打電話找媽媽。

因為小朋友的應變反應，大都不如成人，所以失火、地震等防災知識，平常就要多提醒。另外，我發現女兒碰到大事的時候，很容易待在原地不敢動，後來我就常提醒女兒，發生狀況的時候，不是躺在床上等它過去，而是保持冷靜、想辦法求生，也不要等媽媽了，怎樣能活下去就那樣做吧！

4、設定通關密語，不要隨便開門。

我跟女兒有約定通關密語，除非能講出，否則絕對不開門。

5、教孩子看時鐘，約定何時回來。

就跟小時候分離焦慮一樣，讓孩子知道大人何時可以回家，他們就會比較安心～

6、告知孩子哪些區域可以玩、哪些事情可以做！

有些家長是給3C，讓孩子影片看到飽，我這邊是告訴小孩「玩具區都可以玩，暑假作業拿出來寫！」您也可以準備一些小東西，像是手作材料啊，讓孩子有事做。

7、使用視訊、監視器等現代科技，隨時查看孩子的狀況～

與我們小時候不同的是，現在家長可以使用臉書、LINE、監視器等科技物品，來即時關心孩子的動態。

最後，我要再次提醒，孩子的安危是大人的責任，若您決定要把孩子放在家裡，一定要做好各項評估，而且盡量縮短時間，畢竟出了事會是您來承擔，但說真的，放飛也是家長很重要的功課！只能說多注意、多小心，多訓練孩子，讓他們早點可以獨當一面吧～

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。