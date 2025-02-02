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摸黑騎單車趴趴走！彰化阿伯夜竊財物　北斗警方成功逮捕

▲彰化北斗警方逮捕腳踏車阿伯竊嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲腳踏車阿伯摸黑偷車內財物。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗警分局轄區1名阿伯，居無定所，經常在大半夜騎單車沿著鄉間小路，鎖定未上鎖的車輛內財物行竊，增加警方查緝困難度，經海豐派出所林儀偉指揮專案小組調閱監視器追查，終於在溪州鄉一處超商將犯嫌拘提到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

北斗警分局初步調查，海豐派出所、三條派出所及成功派出所轄區，近期陸續接獲民眾報案，停放於住處內車輛財物遭人搜刮，海豐派出所所長林儀偉得知此案後，隨即指派專人積極調查，依據監視器，犯嫌以騎乘腳踏車的方式作案，分別在溪州鄉、田尾鄉及北斗鎮等地連續從事竊盜行為。

▲彰化北斗警方逮捕腳踏車阿伯竊嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方從腳踏車阿伯包包內搜出紙鈔零錢及小刀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方前往該名犯嫌可能出沒地點逐一清查，終於在溪州鄉一處超商內將犯嫌拘提到案，並從他隨身包包內搜出有小刀、有紙鈔和大量的零錢及印章等等，全案依加重竊盜罪嫌移送，並建請檢方預防性羈押獲准。

北斗分局長黄世德表示，竊盜行為係影響民生重要財產犯罪，造成社會治安亂源，打擊犯罪一直是警方查緝重點，犯罪者切勿心存僥倖，警方將針對轄區加強巡邏，呼籲民眾如有發現可疑犯嫌，請即時撥打110報警，以利警方遏止犯行，維護民眾財產安全。

▲彰化北斗警方逮捕腳踏車阿伯竊嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲北斗警方逮捕腳踏車阿伯竊嫌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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