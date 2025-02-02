139縣道「重機撞左轉轎車」影片曝！　砰一聲騎士噴飛空中

記者唐詠絮、張靖榕／彰化、台北報導



彰化139縣道1日下午再度發生車禍，地點位於彰化縣芬園鄉大彰路二段。一輛轎車左轉進入小巷時，與對向重機發生擦撞，隨後猛撞電桿。機車卡在轎車副駕駛座位置，轎車車頭嚴重破出一個大洞，最新曝光影片顯示，撞擊瞬間，機車騎士在空中翻轉數圈，顯示撞擊力道相當大。19歲的機車騎士臉部撕裂傷、四肢擦傷，所幸意識清楚，經消防人員送醫後無生命危險，肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

▲彰化139縣道機車與轎車相撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）



事故發生時，猛烈的撞擊聲驚動了附近住戶，他們聞聲趕到大馬路查看，發現汽車與機車發生嚴重擦撞。轎車右側車頭被撞破一個大洞，而機車則騰空飛起，後半段卡在轎車副駕駛座，車頭幾乎全毀，僅剩把手依稀可見，現場一片狼藉，機車騎士倒地受傷。

警方趕到現場進行初步調查，發現肇事轎車為洪姓駕駛所有，當時沿大彰路二段往彰化方向行駛，準備左轉進入小巷時，與對向柯姓男子騎乘的紅牌重機發生碰撞。撞擊力道巨大，轎車車頭與機車接觸後，再衝撞路旁電桿，導致機車嚴重受損，騎士受傷倒地，隨後被送往員林基督教醫院救治。

▲彰化139縣道機車與轎車相撞。（圖／民眾提供）



警方表示，目前事故現場已完成初步蒐證，確切肇事原因仍有待進一步調查釐清。警方也呼籲駕駛人行經該路段時應提高警覺，轉彎時務必注意來車，以確保行車安全。