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從「對台軍售」到「武裝台灣」　陸對台美軍事關係定性已改變

▲▼廈門大學台灣研究中心講座教授鄭劍。（圖／翻攝自廈大台研院微信公眾號）

▲廈門大學台灣研究中心講座教授鄭劍。（圖／翻攝自廈大台研院微信公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

廈門大學台灣研究中心講座教授鄭劍表示，近年大陸在有關場合和敘事中，集中啟用「武裝台灣」這個用語替代「對台軍售」。他稱，這種變化不僅是詞語的簡單調整，而是大陸對美國與台灣軍事合作關係的定性的變化。

鄭劍目前還是廈門大學台灣研究院院戰略與安全研究中心主任，並兼任中國孫子兵法研究會常務理事、國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心特約研究員、《兵器知識》雜誌編委，長期從事國際政治、軍事安全、「台灣問題」等研究。

鄭劍近日在《華夏經緯網》撰文解釋大陸改變定性的三項內涵，第一是戰略目的不同，以往在美國對中接觸合作政策大框架下，台美軍事合作主要意圖是平衡兩岸軍力，重在台灣軍隊常態化建設層面。現在則演變到在對中戰略競爭大框架下的「以台制華」，重在台灣軍隊臨戰條件下備戰與運用層面。

▲▼雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

▲雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

第二是具體內容升級，鄭劍稱，以往台美軍事合作的核心內容主要分布在武器裝備銷售、情報訊息合作、維穩戰略協調等層面，現在則演變到聯合威懾、聯合塑勢、聯合應變、聯合作戰、聯合訓練等層面，這種合作關係的體系更加完整、程度更加緊密、互動更加順暢、即時性更加強勁、臨戰實戰色彩更加濃厚。

第三是軍售標準突破，鄭劍說，美國以往在售台武器的先進性、進攻性、敏感性等方面長期設置一系列門檻，如今逐漸向名副其實的「盟友夥伴」級別看齊。

他稱，也正是因為如此，台灣長期秘而不宣的遠程自製武器，包括「雄昇」飛彈系統、「擎天」飛彈系統等，以最大化方式顯示其存在。鄭劍更間接指稱，此舉顯示背後有美國放行與鼓勵，以及美國技術和裝備、設備、元器件的支持。

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