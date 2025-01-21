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金寧鄉公所「嫁娘」燈景展覽！元宵提燈遊湖　浪漫點燈照亮夜空

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門燈景展覽。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金寧鄉公所前公園搖身一變，成為充滿夢幻光影的奇幻世界。這場以「嫁娘」為主題的燈景展覽，為鄉親和遊客帶來美麗浪漫的視覺盛宴。沿著公園的主要步道，將步入一條絢麗的燈光長廊，體驗穿越光影的迷幻感。

專為情侶打造的浪漫打卡點—「嫁娘」燈飾，柔美的燈光將夜晚變成夢幻的氛圍。這裡不僅是情侶們約會的理想地點，也是拍照的絕佳背景，讓每一個瞬間都充滿浪漫色彩。

此外，古寧頭雙鯉湖也將成為燈光藝術的焦點。愛心拱門和幻藍水母燈將為湖畔增添一抹神秘與浪漫的色彩。這些燈飾不僅是視覺的饗宴，更是情感的交流點，讓每一位鄉親都能感受到愛與夢想的力量。

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

鄉長楊忠俊表示，今年是綻放金寧的一年，公所與古寧頭社區發展協會將於2月12日在古寧頭雙鯉湖舉行元宵提燈遊湖活動。這是一個結合傳統與現代的盛會，讓您在燈火輝映的夜晚，體驗湖光水色的美麗，並與親朋好友共度難忘的時光。

楊鄉長說明，配合農曆春節期間，加碼於雙鯉湖畔關帝廟前舉辦祈福卡活動。民眾可以於欣賞璀璨燈景的同時，在雙鯉湖畔的空白祈福卡上寫下心願，為新的一年祈求平安與幸福。

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

雙鯉湖燈飾配合原有景觀燈同步亮燈，亮燈時段為每日17:30至22:00；金寧鄉公所前公園亮燈時段為每日18:00至22:00。金寧鄉公所誠摯邀請各位鄉親，讓我們一起綻放金寧，點亮夜空，進入這個光影交織的夢幻世界。

▲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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