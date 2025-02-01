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美國2025第一個「伏法死囚」！他槍殺女友人焚屍　被注射死刑

記者王佩翊／編譯

美國南卡羅來納州一名因殺人、棄屍等罪名被判死刑的犯人，1月31日被注射死刑，成為美國2025年第一個伏法的死囚。

根據UPI報導，44 歲的死囚馬里昂・鮑曼（Marion Bowman Jr.）於當地時間1月31日晚間6點27分在博德河懲教所（Broad River Correctional Institution）接受注射死刑，成為美國2025年第一個伏法的死刑犯。南卡羅來納州懲教部門發布聲明證實了這次的死刑執行。

鮑曼20歲時槍殺21歲女子坎蒂・馬丁（Kandee Martin），他殺害被害女子後，將被害人的遺體塞進汽車後車廂並縱火焚燒。鮑曼2002年被判死刑，然而他始終未認罪，堅稱自己無罪，而他的律師則主張，鮑曼的審判涉及種族偏見，影響了案件的公正性。

鮑曼的律師指出，鮑曼為非裔，而受害者為白人，認為陪審團的裁決可能受到潛在的種族成見影響。

鮑曼接受調查時屢屢強調，自己只是將毒品賣給死者的供應商，兩人是朋友關係，並直指自己的堂兄才是真正的殺人兇手，但該說法並未被法官採信。鮑曼的堂兄後來則在庭上作證指控他。

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美國2025第一個「伏法死囚」！　被注射死刑
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