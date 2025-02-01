哥疑因3千元遭殺害！妹見「山區吊掛遺體畫面」崩潰喊：不想接受

▲高雄臨時工遭殺害棄屍，人在保齡球館前的畫面曝光。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市一名從事臨時工的方姓男子失聯5天，遺體於屏東縣滿州鄉山區遭尋獲。死者妹妹1日受訪時透露，哥哥被找到時，身上的金項鍊都被摘下了，她見警消將人從山區吊上來的畫面，更是崩潰不敢相信、也不願接受。

方男妹妹1日受訪時透露，家中有裝設監視器，她發現61歲哥哥27日清晨7時許離家，據鄰居轉述，中午還有看到哥哥回家幫忙倒垃圾，但隨後卻未見其下落，打電話哥哥沒接、打到哥哥常去的保齡球館也沒有下文。

方男妹妹28日凌晨3時許起床上廁所時發現，哥哥竟還沒回家，驚覺不對勁，穿著睡衣便前往派出所報案。另外，哥哥與常去的保齡球館員工很熟，曾經透露會與51歲施姓工頭約在門口拿3千元工資，但她們調閱監視器畫面卻發現，照理來說，一般人拿了錢就走，但哥哥卻坐進了後座，隨後便失聯，讓她萬分焦急，28日中午前往派出所二度報案。

▲高雄臨時工遭殺害棄屍，遺體1日上午相驗，妹妹、女兒現身哭到癱軟。（圖／記者吳世龍攝，下同）

方男妹妹悲吐，哥哥失蹤讓她感覺「我不能再等下去了，有很不好預感，再不積極找的話，可能成了白骨都不會發現」，直到方男失蹤第5天，警方才在屏東縣滿州鄉山區尋獲其遺體，而方男身上的金項鍊等物都被摘了下來，方男妹妹悲憤不已，直喊「這個凶嫌太可惡了，要搶黃金、要打一打沒關係，可能他們有口角，你把人丟在路邊沒關係，不要把人丟在荒山野嶺裡面，找不到人，這種焦急感我是很憤怒的！」

方男妹妹心碎表示，「看到我大哥在冰冷的山上，被消防局吊上來的畫面，我是崩潰了，我不敢相信、也不想去接受」、「這種歹徒一定要判重刑，不要再有什麼廢死聯盟啦，我們只是一顆很小很小的沙子而已，凶手為了3千塊工錢，不給他還奪他的命、搶他身上的財物，真的是太可惡了！」