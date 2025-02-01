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社會 社會焦點 保障人權

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市一名方姓男子1月27日搭上一輛汽車後便消失無蹤，家屬趕緊報警處理，不料，卻在5天後接獲噩耗，從事臨時工的方男慘遭工頭殺害棄屍於屏東縣滿州鄉山區。死者妹妹、女兒1日現身高雄市立殯儀館進行相驗，2人痛哭失聲，其中女兒更哭到渾身癱軟、一度需要親友攙扶。

▲高雄臨時工遭殺害棄屍，遺體1日上午相驗，家屬現身哭到癱軟。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄臨時工遭殺害棄屍，遺體1日上午相驗，家屬現身哭到癱軟。（圖／記者吳世龍攝，下同）

方男妹妹1日受訪時透露，家中有裝設監視器，發現61歲哥哥27日清晨7時許離家，據鄰居轉述，中午還有看到哥哥回家幫忙倒垃圾，但隨後卻未見其下落，打電話哥哥沒接、打到哥哥常去的保齡球館也沒有下文，28日凌晨3時許，她起床上廁所卻發現，哥哥還沒回家，驚覺不對勁，穿著睡衣便前往派出所報案。

方男妹妹表示，哥哥與常去的保齡球館員工很熟，曾經透露會與51歲施姓工頭約在門口拿3千元工資，但她們調閱監視器畫面卻發現，照理來說，一般人拿了錢就走，但哥哥卻像是聽從他人的指揮一般，坐進了後座，接著就失聯了，讓她萬分焦急，28日中午前往派出所第二度報案。

方男妹妹悲吐，哥哥失蹤讓她感覺「我不能再等下去了，有很不好預感，再不積極找的話，可能成了白骨都不會發現」，除了報警以外，她也前往廟宇拜拜，祈求神明能協助家屬儘速找到人。

▲高雄臨時工遭殺害棄屍，遺體1日上午相驗，家屬現身哭到癱軟。（圖／記者吳世龍攝，下同）

方男失蹤第5天，警方終於在屏東縣滿州鄉山區尋獲其遺體。檢方1日上午針對方男遺體進行相驗，除了方男妹妹之外，方男女兒也到場，只見2人見屍後放聲痛哭，其中方男的女兒更掩面哭到一度癱軟，需要一旁親友的攙扶，畫面令人鼻酸。

▲高雄臨時工遭殺害棄屍，遺體1日上午相驗，家屬現身哭到癱軟。（圖／記者吳世龍攝，下同）

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