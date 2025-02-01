50歲男吃粥養生反胃食道逆流　醫曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

部分民眾可能有吃粥養胃、腸胃炎要吃粥的觀念，不過，外科醫師陳榮堅建議，像粥這種被大量水稀釋過的澱粉，其實很容易產生胃酸，最多一天一餐就好，曾有一名50多歲的男性病患因胃穿孔進行手術，術後幾乎餐餐都吃粥，結果回診時檢查出胃食道逆流。

▲粥因為煮得軟爛，又是澱粉類，反而更容易刺激胃酸。（示意圖／VCG）

陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，一名50多歲的男性病患因胃穿孔進行手術，回診時卻發現出現胃食道逆流的狀況，經詢問才知道，該患者覺得手術後的飲食應該要溫和一點，所以幾乎每餐都吃粥類食物，反而導致胃食道逆流。

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陳榮堅提醒，像粥這種被大量水稀釋過的澱粉，其實很容易產生胃酸，以臨床醫學的角度來講，粥可以吃，但不要過量，一天一餐即可，而所謂的溫和飲食是指避免刺激性食物及粗糙纖維，民眾可以選擇食用蒸蛋、去筋的嫩肉、豆腐、較嫩的蔬菜或無糖豆漿。

營養師谷傳玲也曾分享「養胃5秘訣」，包含定時用餐、注意飲食衛生、細嚼慢嚥、飲食溫度要適中、避免吸菸，只要透過調整飲食習慣，就能幫助自己養出健康的胃腸。