50歲男吃粥養生反胃食道逆流　醫曝原因

記者黃翊婷／綜合報導
部分民眾可能有吃粥養胃、腸胃炎要吃粥的觀念，不過，外科醫師陳榮堅建議，像粥這種被大量水稀釋過的澱粉，其實很容易產生胃酸，最多一天一餐就好，曾有一名50多歲的男性病患因胃穿孔進行手術，術後幾乎餐餐都吃粥，結果回診時檢查出胃食道逆流。
▲粥因為煮得軟爛，又是澱粉類，反而更容易刺激胃酸。（示意圖／VCG）
陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，一名50多歲的男性病患因胃穿孔進行手術，回診時卻發現出現胃食道逆流的狀況，經詢問才知道，該患者覺得手術後的飲食應該要溫和一點，所以幾乎每餐都吃粥類食物，反而導致胃食道逆流。
陳榮堅提醒，像粥這種被大量水稀釋過的澱粉，其實很容易產生胃酸，以臨床醫學的角度來講，粥可以吃，但不要過量，一天一餐即可，而所謂的溫和飲食是指避免刺激性食物及粗糙纖維，民眾可以選擇食用蒸蛋、去筋的嫩肉、豆腐、較嫩的蔬菜或無糖豆漿。
營養師谷傳玲也曾分享「養胃5秘訣」，包含定時用餐、注意飲食衛生、細嚼慢嚥、飲食溫度要適中、避免吸菸，只要透過調整飲食習慣，就能幫助自己養出健康的胃腸。
【以為吃稀飯溫和又養身，結果卻造成胃食道逆流】 ⠀ 很多人生病後，尤其消化道開過刀的人，常常會因為術後恢復要吃溫和的食物，便選擇吃稀飯。以臨床醫學的角度來講，稀飯並非不能吃，但是不要過量。如果要吃的話，建議一天僅限一餐，或兩天一餐就好。 ⠀...由外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地發佈於 2025年1月14日 星期二
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