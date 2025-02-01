　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南點將／綠不是派西瓜就能當選！　謝龍介表態當選只任一屆

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，謝龍介發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台南市長黃偉哲任期將於2026年結束，下一任台南市長選舉也是萬眾矚目。國民黨立委謝龍介日前在政論節目中表態參選2026台南市長，並強調當選後只會做4年，4年做完8年的建設，不讓這個城市再浪費4年。地方人士分析，對於台南人而言，被外界貼上「民進黨連派西瓜都能當選」的標籤之後，地方已經有一股勢力想要翻轉這樣的風氣，而謝龍介便是不二人選。

距離2026年縣市長選舉還有近兩年，綠營的陳亭妃、總統賴清德子弟兵林俊憲已經兩強交鋒，而謝龍介2年前挑戰連任的市長黃偉哲，得票率僅輸5%，也讓謝龍介有了再戰的底氣。

根據《TVBS》近日民調顯示，對於2026台南市長選戰，若民進黨派陳亭妃對決謝龍介，那陳亭妃支持度為46%，謝龍介則為35%，另外還有19%未決定；若民進黨推派林俊憲，謝龍介支持度38％，林俊憲支持度37%，另有25%未決定。若民進黨派出王定宇，那謝龍介的支持度為40%，王定宇則為35%，另有25%未決定。

藍營人士指出，近日綠營發起大罷免，雖然表面上好像很多人支持，但其實在地方不少人很反感的，以台南來說，很多人不想再被貼上「民進黨連派西瓜都能當選」的標籤，若民調現在再做一次，台南有可能會翻盤，謝龍介會遙遙領先。

該人士也提到，加上近日柯文哲的官司，不只民眾黨支持者，就連中間選民都看得出柯被政治追殺，到時台南市的小草和中間選民會轉向支持謝龍介。

對於到底是否將參選2026台南選舉，謝龍介清楚表態，就是要代表國民黨再次參選台南市長，且假設他選上台南市長，還是一樣只做4年，這個城市他看太久了，但是這個城市依舊沒有改變沒有進步，因此他一定要出來參選，且參選時他一定會沒日沒夜的做。

謝龍介更強調，若那4年大家覺得他做不好，就把票投給別人，若他做得好，他會再推薦一個新的人，當選的四年他一定好好的做，且會讓市民懷念40年。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王祖賢58歲了！　初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦
又是埔鹽順澤宮！加持投注站聚寶盆　女1千元刮中1200萬
為3000元殺人棄屍！　冷血工頭隔天照吃年夜飯
正妹大胃王宣布引退！　「已經累了」告別爆吃
快訊／國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里
楊梅休息站自撞4死4傷！家屬「想了解警消作為」　國道警回應
羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」
高雄男討3千薪水遭殺害棄屍！　命案第一現場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反制大罷免？蕭美琴回「起家厝」北投　吳思瑤憶兩人奮鬥史

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

台南點將／綠不是派西瓜就能當選！　謝龍介表態當選只任一屆　　

公部門禁用DeepSeek　綠委：已多國反制「台灣速度應更快」

大罷免遍地開花　藍揭吳思瑤「7成法案魚目混珠」

大罷免今啟動　黃國昌籲賴清德懸崖勒馬：別把台灣推向分裂

共軍初三也擾台　1共機、6共艦台海周邊活動

2026選舉台中佈局　黃國昌：議員提好提滿、首長審慎評估

台南點將／綠營初選「火藥庫」　2強爭霸要守住賴清德本命區

四叉貓質疑陳佩琪搭主席專車　黃國昌：民眾黨家務事不勞側翼說三道四

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

反制大罷免？蕭美琴回「起家厝」北投　吳思瑤憶兩人奮鬥史

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

台南點將／綠不是派西瓜就能當選！　謝龍介表態當選只任一屆　　

公部門禁用DeepSeek　綠委：已多國反制「台灣速度應更快」

大罷免遍地開花　藍揭吳思瑤「7成法案魚目混珠」

大罷免今啟動　黃國昌籲賴清德懸崖勒馬：別把台灣推向分裂

共軍初三也擾台　1共機、6共艦台海周邊活動

2026選舉台中佈局　黃國昌：議員提好提滿、首長審慎評估

台南點將／綠營初選「火藥庫」　2強爭霸要守住賴清德本命區

四叉貓質疑陳佩琪搭主席專車　黃國昌：民眾黨家務事不勞側翼說三道四

Jennie被背後環住超親密！　起底美國男星「襲警成爆紅關鍵」

「個人幣商」走入歷史！　金管會虛幣專法草案下月正式預告

4種日常習慣居然能默默幫省錢　生活品質不降反而還更好

開工日怎麼拜？　專家曝步驟「3種時間要刪除」

美國川普政府硬起來！成功逮捕「韓男」戀童癖　誓言驅逐非法移民

遺愛人間助重生　童綜合20年完成213例心肝腎器捐

9天假要掰了「一票人不想上班」　他曝殘酷消息：下周連上6天班

紐西蘭過年捕獲「野生馬雲」　網友讚：很低調友善

又是埔鹽順澤宮！加持投注站聚寶盆　助女移工1千元刮中1200萬

味全龍巨型棒球台北燈節亮相　小龍女、球星點亮偏鄉棒球夢　

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

政治熱門新聞

曝賴清德執政後「奇特現象」　黃揚明：現階段民進黨有點氣急敗壞

宜蘭點將／林姿妙案攪動布局　綠4選將「收復失土」只待整合

羈押期間瘦11公斤　柯文哲剃光頭自嘲：滿頭白髮「阿北變阿公」

警衛提醒「剩5分鐘」！柯文哲探父挽臂狂掉淚

郭正亮預言大罷免結果！　分析綠營罷不掉最恨的「3藍委」

數發部宣布：公務機關不得用DeepSeek

桃園點將／基層憂無母雞帶頭　綠2潛在人選鴨子划水盼扭轉頹勢

黃國昌反擊四叉貓：民眾黨家務事不勞側翼說三道四

柯文哲被押還喊大和解　蔡壁如發文解釋「沒有頭殼壞去」

大罷免遍地開花　藍揭吳思瑤「7成法案魚目混珠」

大罷免今啟動　黃國昌籲賴清德懸崖勒馬

公部門禁用DeepSeek　綠委：已多國反制「台灣速度應更快」

高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

更多熱門

相關新聞

台南騎士高速撞轎車噴飛亡　驚悚畫面曝

台南騎士高速撞轎車噴飛亡　驚悚畫面曝

台南市柳營區義士路一段、165縣道今（31）日下午3時3分發生死亡車禍，1輛自小客車與機車發生碰撞，46歲洪姓男騎士當場摔落大水溝，失去生命跡象，送醫後宣告不治。而當時的事發畫面也曝光了。

即／台南165線騎士遭撞噴摔落大排！　送醫搶救仍不治

即／台南165線騎士遭撞噴摔落大排！　送醫搶救仍不治

即／台南驚悚車禍！機車騎士遭撞摔落大排命危

即／台南驚悚車禍！機車騎士遭撞摔落大排命危

大年初三出事了！台南56歲男撞破店家柱子

大年初三出事了！台南56歲男撞破店家柱子

台南百年王爺廟疑地震引大火　9尊神像燒到碳化

台南百年王爺廟疑地震引大火　9尊神像燒到碳化

關鍵字：

謝龍介台南2026

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

初四迎財神！7大地雷一次看

晚婚但會很幸福三大星座！

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

台灣最冷門汽車品牌是它

「1200萬大吉利」第2張刮到了！　彰化女移工嗨喊「寄回越南」

逢甲夜市鹽酥菇賣麵衣？老闆嗆：吃不起別亂

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面