台南點將／綠不是派西瓜就能當選！　謝龍介表態當選只任一屆　　

▲立委謝龍介。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

台南市長黃偉哲任期將於2026年結束，下一任台南市長選舉也是萬眾矚目。國民黨立委謝龍介日前在政論節目中表態參選2026台南市長，並強調當選後只會做4年，4年做完8年的建設，不讓這個城市再浪費4年。地方人士分析，對於台南人而言，被外界貼上「民進黨連派西瓜都能當選」的標籤之後，地方已經有一股勢力想要翻轉這樣的風氣，而謝龍介便是不二人選。

距離2026年縣市長選舉還有近兩年，綠營的陳亭妃、總統賴清德子弟兵林俊憲已經兩強交鋒，而謝龍介2年前挑戰連任的市長黃偉哲，得票率僅輸5%，也讓謝龍介有了再戰的底氣。

根據《TVBS》近日民調顯示，對於2026台南市長選戰，若民進黨派陳亭妃對決謝龍介，那陳亭妃支持度為46%，謝龍介則為35%，另外還有19%未決定；若民進黨推派林俊憲，謝龍介支持度38％，林俊憲支持度37%，另有25%未決定。若民進黨派出王定宇，那謝龍介的支持度為40%，王定宇則為35%，另有25%未決定。

藍營人士指出，近日綠營發起大罷免，雖然表面上好像很多人支持，但其實在地方不少人很反感的，以台南來說，很多人不想再被貼上「民進黨連派西瓜都能當選」的標籤，若民調現在再做一次，台南有可能會翻盤，謝龍介會遙遙領先。

該人士也提到，加上近日柯文哲的官司，不只民眾黨支持者，就連中間選民都看得出柯被政治追殺，到時台南市的小草和中間選民會轉向支持謝龍介。

對於到底是否將參選2026台南選舉，謝龍介清楚表態，就是要代表國民黨再次參選台南市長，且假設他選上台南市長，還是一樣只做4年，這個城市他看太久了，但是這個城市依舊沒有改變沒有進步，因此他一定要出來參選，且參選時他一定會沒日沒夜的做。

謝龍介更強調，若那4年大家覺得他做不好，就把票投給別人，若他做得好，他會再推薦一個新的人，當選的四年他一定好好的做，且會讓市民懷念40年。

