台南百年王爺廟疑地震引大火！9神尊燒到碳化　修復估逾500萬

▲台南鹽水區月港廣濟宮30日晚間發生嚴重火警。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市鹽水區中山路巷內有100多年歷史的月港廣濟宮（王爺廟）30日晚間傳出火警，警消抵達時2樓神明廳全面燃燒，雖立即射水灌救，並成功撲滅火勢，但廳內供俸的9座神尊已被燒得面目全非，粗估修復費用恐逾新台幣500萬，堪稱建廟以來最嚴重的災難。

月港廣濟宮建於清道光29年(1894年)，主祀池府千歲，即民間信仰中著名的王爺，是鹽水區當地重要的信仰中心，迄今已有100多年歷史，1994年全廟才重新整修，後近年又因安全考量重拉電線，並裝設住警器，未料仍是發生嚴重火警。

警消30日晚間10時01分接獲報案後，立即出動11車22人、義消4人到場搶救，抵達時2樓神明廳內已是一片火海，幸人員均已疏散，未有人受困受傷；在警消全力射水搶救下，火勢於10時24分控制、10時26分撲滅。

初步了解，燃燒位置位於2樓神明廳香爐處，燃燒面積約15平方公尺，管理人洪先生指出，疑似是電線走火釀禍，恐與地震造成線路脫落有關；而廟方的住警器安裝於1樓，未作動。

洪先生表示，當下發現火警時立即展開搶救，但仍有約9座神尊受損、嚴重碳化，包括正殿的三尊千歲及齊天大聖及二位將軍等，廳內的神壇、香爐也幾乎全毀，而燒毀的神像都是200多年歷史，因算是文物，無法估算其價值，另粗估修復費用至少要500萬元，但幸好盧清爺及韓德爺2座百年歷史的「紙糊神佛頭像」並未受損，一樓也未受到波及，目前一面整理、一面仍開放信眾參拜，現也開始進行募款重建，盼能早日修復。

▼台南鹽水區月港廣濟宮有百年歷史。（圖／翻攝官網）