台南點將／綠營初選「火藥庫」　2強爭霸要守住賴清德本命區

▲民進黨立委林俊憲、陳亭妃均有意投入2026台南市長初選。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026年縣市長選舉還有1年時間，民進黨主席賴清德去年曾在中常會上表示，「冬至還沒到，別急著搓湯圓」，言下之意，要求黨現在先不要談2026年選舉。但台南這個綠營優勢選區，早已在黨內殺的刀刀見骨，從中常委選舉、勘災政治學到前議長郭信良爭議，林俊憲、陳亭妃二人明刀暗槍、已經戰得不可開交，不管初選是否提前，都被預期是黨內初選「火藥庫」。

去年七月，陳亭妃脫離正國會，雖然一路被看衰，仍以黑馬之姿逆勢搶下中常委席位，入列每周三有「御前會」之稱的中常會，陳亭妃當時就開宗明義表示，她這次想選中常委，是因為想選台南市長的人都是派系中的中常委，所以她想爭取，但正國會不願意，但若只有她不爭取這一席中常委很奇怪，還會讓外界有做文章的空間。

陳亭妃早在2016年就瞄準市長大位，當時就已經準備好政策白皮書，隨著地方需求變化時時更新，當她搶下中常委席位後氣勢正旺，立刻宣布啟動「傾聽之旅」，著手準備選市長；接連幾份市場民調都勝過潛在對手林俊憲，但對於民調，當時就有新系人士不以為然，該人士認為，林俊憲立委選舉時沒有對手、票還催不出來，也正在跨區跑行程，林俊憲口才好、反應快，相信有一定的爆發力，民調會進入衝刺期。

事實上也是如此，在朝野國會衝突漸升溫後，林俊憲發揮他最擅長的空戰，時不時在社群上更新國會戰況，更常上第一線與藍白兩黨對峙，更是首位喊話黨內應該順應大罷免潮的民代，在悶了許久的綠營支持者心中，這樣的論述確實大獲好評。加上林俊憲素來被視為賴清德子弟兵，而台南更是賴清德本命區，在上屆立委選戰中，賴曾拉著林俊憲的手高喊「新台南隊長」，交棒意味濃厚。

除擅長的空戰外，地方上，林俊憲同樣鴨子划水，透過與議員設立聯合服務處、後援會的方式「遍地開花」，更獲台南23名跨黨派議員、3位黨籍立委賴惠員、郭國文、林宜瑾等多位民代相挺，林俊憲雖起步較晚，但空戰、陸戰發揮，加上多位民代交叉火網掩護，支持度確實在逐步攀升。

對於2026，台南是目前交戰最為激烈，甚至一度檯面化，勘災、爭取建設是民代基本功，但卻出現「重複會勘」情況，凱米颱風過後，郭國文曾直接點名陳亭妃，重複會勘問題存在一段時間，「有意圖謀大位的人不宜任性行事」；陳亭妃也出聲反擊，「只有亭妃被割稻尾，亭妃絕對不會收別人的稻！」

林俊憲也不斷在公開場合點名對手陳亭妃，更暗指她與涉嫌索賄的前議長郭信良的關係。陳亭妃回應，台南近期發生了很多案子，林俊憲背後一排支持者，每個人可能都跟這些有些牽扯，但自己從來不會針對這些批評，也不會認為這樣就跟林俊憲有關，大家要看的是能為台南做什麼，而不是極盡抹黑，自己從政27年，口水一點意義都沒有。

雖然在賴清德一句「冬至還沒到，別急著搓湯圓」後，雙方競爭已轉趨檯面下，但仍被預期將是黨內初選的「火藥庫」，2026台南市長前哨戰仍攸關綠營分裂或整合，民進黨已經在台南執政30年，民眾會不會產生「換人做做看」之感？何況假想敵謝龍介曾在2022選戰差點扳倒現任市長黃偉哲，初選廝殺若過於激烈，藍軍翻轉綠地不無可能。