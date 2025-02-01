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想努力改變自己？　小心是內耗的警訊！

▲▼自由／做自己／女性主義／背影。（示意圖／圖／Ryan Moreno／取自免費圖庫stocksnap）

▲「改變」應當變成自己喜歡的樣子，而不是被情緒內耗。（示意圖／圖／Ryan Moreno／取自免費圖庫stocksnap）

作者：藤野智哉

●精選書摘

「想要改變」的時候，往往是「感到痛苦／辛苦」的時候。這時，請以照顧自己的情緒為優先。

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常聽到有人說「我必須改變」、「再這樣下去不行」、「我一定要變得更好」，表達出想要改變的心情。
例如：
「總是為了一點小事就悶悶不樂，我不能再這樣下去了。」
「為什麼嘴總是這麼笨？都這個年紀了，不能再這樣了......」
「又出包給同事添麻煩了。我一定要趕快熟悉流程，不能再這樣了。」
「又對孩子發脾氣了，我不能當吼媽......為了孩子要好好加油。」
「我一定要趕快適應現在的工作，必須更努力。」
接著他們會說：「所以我想要改變！」

但是，當我們說想要改變的時候，其實往往是處於不好的狀況，感到痛苦、辛苦的時候。

過度的努力，只是白白的內耗
例如，在工作上犯錯感到沮喪的時候，或是忍不住和別人比較後，覺得自己什麼都做不好而感到失落的時候，又或者是在人際關係上遇到困難而感到煩惱的時候。

也可能是因為朋友的批評「就這樣真的沒關係嗎？」或是看到周圍的人的表現而覺得自己也要好好表現才行，所以產生這樣的想法。

又或者，當你到了新的環境，急著適應、急著做好一切時，也可能會產生這樣的想法。因此，才會說自己必須要改變，或是認為不能再這樣下去了。

我們是否認為「必須成長」、「必須努力」，卻又太勉強自己，最終導致自我內耗了呢？成長和努力固然重要，但如果過度努力反而消磨自我，那就太可惜了，最重要的是「自己」。

當內心浮現了「必須改變」、「這樣下去不行」、「我一定要變得更好」這些想法，在開始努力或奮鬥之前，還有一件更重要的事：希望你能先關心自己，先停下來思考一下，是不是對自己太過苛求了？是不是正在自我內耗呢？
希望你在力求改變前，能從這一步開始—先照顧好此刻的自己。

POINT
想想看，是不是太過苛求自我了？多愛自己一些吧！

《喜歡自己就夠了》（圖／幸福文化出版提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《喜歡自己就夠了：【隨書附 終結內耗金句卡3張一組】不必配合誰要求的100分，這樣的我已經很棒。暖男身心科醫生終結自我否定的45個低內耗練習》

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