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你是天才類型還是努力魂？超準心測揭開你的成功路徑！

▲▼心理測驗,天才,努力,成功,人格特質。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你的特質是天賦型還是努力型？心理測驗找答案，結果可能會讓你有點驚喜哦！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

世界上分成兩種人，一種是天生自帶光環的「天才型」，另一種是靠堅持與努力逆風翻盤的「努力型」。這兩種狀態各有千秋，並沒有高低之分，但如果你能了解自己的特質，說不定能更快找到通往成功的秘訣哦！那麼，你是哪一型呢？透過日本網站《TRILL》輕鬆又有趣的心理測驗，一起來揭曉答案吧！

Q：以下這張圖形，你直覺覺得它像什麼？選擇你最有感覺的答案。

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▲▼心理測驗,天才,努力,成功,人格特質。（圖／取自外國網站）

1、鈴鐺
2、餐罩（料理蓋子）
3、貝雷帽
4、橡果帽

選好了嗎？來看看結果吧！

選好了嗎？來看看結果吧！

選好了嗎？來看看結果吧！

1、看成「鈴鐺」——你可能是「天才型」！

選鈴鐺的你，天生就是自帶光環的「天才型」。許多事情你可能不費吹灰之力就能輕鬆完成，簡直是讓人羨慕嫉妒恨的天才啊！你的生活或許一直相對順利，很少會被什麼難題困住，也不太會因為和別人比較而感到挫折。你的直覺敏銳，學習新東西時特別有一套！比起死讀書、背理論，你更擅長動手實做，從實際經驗中快速抓到訣竅。對天才型的你來說，最重要的是跟隨內心的熱情，嘗試不同的可能性。你有很多事情一學就會的天賦，但找到真正讓你熱愛並願意全心投入的目標，才是讓你人生閃耀的關鍵！

2、看成「餐罩」——你可能是「偏天才型」！

如果你看到的是餐罩，那麼恭喜你，你也有不少「天才基因」！你或許不需要花太多時間努力，就能輕鬆達成許多目標，感覺就像一切都順理成章。你的觀察力一流，總能從過去的經驗中找到靈感。學習新事物時，你擅長模仿高手，抓住他們的精髓，然後快速融會貫通。對於偏天才型的你，多嘗試、多體驗是讓你邁向成功的祕訣。多看看這世界的精彩事物，特別是那些受到大家認可的作品或經歷，會為你的生活增添更多靈感！

3、看成「貝雷帽」——你可能是「偏努力型」！

貝雷帽的選項代表著「偏努力型」的你！你可能經常需要花一點功夫，才能達到目標。生活中你可能也遇過不少挑戰，偶爾還會因為和別人比較而感到不安。你是一個重視邏輯和條理的人，對你來說，了解事情背後的理論和原因是非常重要的；學新東西時，你習慣先搞懂來龍去脈，再一步一步穩紮穩打。對於偏努力型的你，關鍵在於做好計畫，再全力以赴。別怕花時間打基礎，因為當你真正掌握了全貌，成功就離你不遠了！

4、看成「橡果帽」——你是「努力型」！

如果你看的是橡果帽，那麼你是百分之百的「努力型」！你的成就全是靠著一步一腳印換來的，每一次的成功背後，都是你無數次的努力與堅持。你最擅長按自己的節奏穩穩前進，不管外界怎麼變化，你都有辦法專注於自己的目標。學新東西時，反覆練習就是你的成功秘訣，直到完全掌握為止。對於努力型的你，最重要的是保持那股不服輸的幹勁。每一次的堅持都為你累積了自信，而這份自信，正是你迎接下一個挑戰的力量來源！

不管你是哪一型，只要善用自己的特質，成功就在你眼前！快分享這個測驗，讓朋友們一起來看看他們是哪一型吧！

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