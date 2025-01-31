壓力誘發疾病！傾聽靈魂說話、覺察情緒找到你的療癒之路

▲了解情緒、壓力與病病之間的關係，有助於讓自己活得更自在、更健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

不少人經常會感到焦慮不安、反覆回想過去或擔憂未來？即使知道該前進，卻總被「我辦不到」的聲音絆住？或是出現身體不適，但檢查卻顯示一切正常的情況，其實這些可能是因為你壓抑了情緒！靈媒媽媽Ruowen Huang依照她的個人生命經驗，以靈性視角看待疾病所撰寫而成的「情緒保養之書」，透過學會覺察情緒、釐清真正的感受與想法，並採取合適的情緒疏解方式，讓身心邁向療癒，減少疾病的發生。書中也探討到如何看待內心世界、釐清人生藍圖，並對悲劇化人格、宿命論及如何向宇宙下訂單等議題提供全新視角，很適合忙碌、鮮少有空照顧身心靈的現代人，在過年假期間安靜閱讀，重新找回內在平衡與幸福之道。

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作者：Ruowen Huang

摘自：時報出版《情緒，是為了讓你看見自己：靈媒媽媽的心靈解答書6》



●精選書摘

面對憂鬱症

文章開始前，請讓我再提醒一次，本書所有關於醫學的文章都只是我個人的經驗與看法分享，並不是為了取代你們現有的醫療輔助，只是希望以靈媒的視角提供一個不同的觀點，讓你們更深入地了解現下所面對的疾病。

這篇文章主題是「如何應對憂鬱症」。

我之前討論過許多關於憂鬱症的主題，所以在此就不再贅述，而是單純就我個人的經驗來分享自己當初如何走出憂鬱症。

憂鬱症和躁鬱症在我的觀念裡其實非常相似，只是表現的方式不同罷了。憂鬱症是以比較消極的方式呈現，而躁鬱症則是比較積極。我的一生中曾經患過兩次憂鬱症，最嚴重的時候曾經有試圖自殺的舉動。那是在我還未開始我的靈性旅程，並且真心覺得死亡是所有問題的出路的時候。所幸當時的我被不足歲的兒子給救了起來，雖然我至今還是無法解釋那一切究竟是如何發生的，但也只能暫且將其歸類為生命中的奇蹟之一。

在那之後，我被醫生診斷出患有憂鬱症並開了藥，但當時的我並不想要透過藥物走出憂鬱症，而是想靠自己的能力來擺脫這樣的疾病。所以我先是給自己設定一段時間，讓自己整天陷入忙碌當中，心想如果過了這段時間之後還是沒有什麼改善的話，那我再來吃藥也不遲。相信各位應該知道，憂鬱症和躁鬱症其實源自於過度思考，所以那個時候的我選擇種花來成為我忙碌和轉移注意力的重心，好讓自己沒有機會可以想太多。

那時的我只要一有時間就會去買花，然後再花一整天的時間種花、澆水，剩餘的時間則是讓煮飯、打掃以及照顧小孩等家事填滿。或許是因為每天都讓自己陷入忙碌當中，我漸漸地以為自己走出了憂鬱症。之後因為身旁的人紛紛地患有憂鬱症，讓我開啟了探索憂鬱症的靈性旅程，也對它有了更深一層的了解，開始明白它是一種由內在對話所產生的情緒疾病。

有人好奇憂鬱症藥物對人體是否會有很大的負面影響，我個人覺得這因人而異，因為每個人的生理與心理狀況對任何的藥物都有各自的反應，所以不能一概而論。但不管是不是憂鬱症藥物，我個人覺得任何藥物只要長期服用，又或者是對其產生依賴（無論是生理或是心理上）都是一種負面的影響。

我常覺得健康得要靈學和科學雙管齊下，才能獲得最大的療癒效果。身、心、靈各方位都照顧好，才稱得上是真正的健康。

在我開啟靈性旅程不久之後，我再次得了憂鬱症。那一次的憂鬱症雖然沒有任何自殺的傾向，但情況遠比第一次更嚴重。除了所有的感官都鈍化之外，我甚至連基本的感覺也沒有，無法做任何的決定，更是無法對任何事情產生反應，儼然像個活死人。很感謝當時身旁那些非常關心我的好朋友，總是每天定時打電話來提醒我該做什麼、吃什麼。如果我的腦子一片空白無法做出任何的決定，那麼他們就會替我安排一切。或許正是因為自己的腦子沒有辦法正常地運作以及思考，所以大部分情況下，我都是直接執行他們所提供的建議。除了運動、吃飯之外，有時候就連刷牙洗臉也是需要他們提醒。就這樣持續將近三個月的時間，雖然沒有服用任何的藥物，但藉由朋友每天的提醒而將自己的生活慢慢地恢復到正常的軌道。如果人的生活機能可以用0到100來衡量，而正常人的基本在70%左右的話，那麼一個月左右的我大概恢復到25%左右。其實在這個階段我已經開始理解憂鬱症是一種心理疾病，也由於靈性旅程所累積的知識與經驗，讓我在這個階段開始有了實踐的野心，想要研究出走出憂鬱症的真正方法。

★本文經時報文化出版授權，摘自《情緒，是為了讓你看見自己：靈媒媽媽的心靈解答書6》