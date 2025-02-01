重案回顧／孽孫為11萬22刀砍死嬤　「19歲屬思慮不周年紀」逃死刑

▲李盈達泯滅人性殺害養他16年的阿嬤。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳韻如／整理報導

新北市新莊19歲男子因要不到錢，竟不顧養育之恩活活砍死78歲楊姜姓阿嬤，最後還搶走11萬元現金，落跑後還先去情色按摩洩慾，最終在買鹹酥雞時遭警方逮捕。據了解，當時他落網時，情緒異常冷靜，更向警方表示，「就是不爽，給機會了還不給錢」，行為令人髮指。全案經法官審理，李男最終遭判無期徒刑確定。

回顧案情，李男年僅6個月大時，因外婆無力照顧，只好託孤給擔任職業保母的楊姜姓阿嬤，阿嬤出於對李男的好感，便決定收養，當成親生孩子撫養了16年，但李男高中後行為開始出現偏差，除了不斷向家裡要錢外，甚至還學會偷錢，阿嬤忍無可忍，才將李男趕出家門。

李男離開後，起初跑去投靠舅舅，但因惡性不改，又在舅舅家偷錢，最終又被舅舅趕離家。直到2021年9月，他實在走投無路，只好回頭找上楊姜阿嬤，阿嬤當時念在過去的感情，心軟決定再次接納李男，還讓小兒子介紹李男到塑膠工廠當學徒，想讓李男有份穩定工作，可以學習一技之長，未來回歸正常生活。

▲李男作案後用外套包裹現金逃逸。（圖／ET資料照）

不料，李男卻惡性不改，依舊不斷要錢、偷錢，讓阿嬤一家相當頭痛。而案發當天，他發現阿嬤的兒子領了36萬元現金準備要發給工人薪水，因此心生歹念，買了一把刀後就搭車返回阿嬤家，一進家門便直接開口向阿嬤要錢，但遭到拒絕，他隨即拿出預藏的刀子朝阿嬤猛砍，砍了22刀後阿嬤癱軟倒臥血泊，李男這才停手，並且衝到房間拿走11萬元現金。

李男逃逸時，還用外套包裹贓款，接著返回租屋處換下血衣，隨後跑到林森北路一間情色按摩消費，洩慾後再轉往花蓮投靠網友，直到深夜11時許在購買鹹酥雞時遭到警方逮捕。

▲李男搶來的錢上還有斑斑血跡。（圖／ET資料照）

「就是不爽，給機會了還不給錢」李男到案後供稱，之前有跟楊江姓阿嬤借過錢，但阿嬤不借只好用偷的，後來他因此被趕出家門，懷恨在心，這次買刀是打算如果遇到阿嬤的家人反抗，便要與對方「拚搏」，不料，卻遇上阿嬤本人，他開口借錢後又是遭一口回絕，他才會痛下殺手。

全案經法官審理，法官認為李男犯案時年僅19歲，尚屬思慮不周之年紀，且有教化可能，最終判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴到最高法院，法官仍駁回上訴，李男確定逃死。