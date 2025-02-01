左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝光　3／1起上路開罰

▲左營高鐵站「抓違停」，3／1起上路開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

用路人注意！高鐵左營站4樓停車場外環道路將啟用科技執法，5處設置地點公布，設備執法重點以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主。為避免部分民眾未熟稔路況，在2月28日前為宣導期，3月1日起將正式上路執法取締。

為防制交通事故，同時減少交通違規造成站區周邊道路行車影響，高鐵左營站4樓停車場外環道路已完成建置科技執法設備，設置地點包含「東南側銜接國道10號路段後段」、「臨停接送區外側」、「西南側往國道10號路段」、「東南側銜接國道10號路段前段」、「臨停接送區內側」。

▲▼左營高鐵站5處科技執法設置點，3／1起上路開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

鐵警局表示，這次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛紅、黃線違規停車」等項目為主，並於本局官網公告，高鐵左營站停車場提供30分鐘內免費服務，請民眾多加利用。

另為避免部分民眾未熟稔路況，同時讓駕駛人習慣建置後的交通環境，自即日起至今年2月28日止為宣導期，3月1日起正式上路執法取締。屆時由系統判定違規擷取畫面，違者將依道路交通處罰條例處新台幣300至1200元罰鍰。