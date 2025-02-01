從馬英九到賴清德！回顧3位總統首次出訪　小英上任不到一個月就出發

▲三位總統首次出訪。（合成圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德去年11月30日就職滿半年，展開首次出訪「繁榮南島 智慧永續」之旅，他給自己「三大目標」，喊話讓世界看見臺灣。回顧前兩任總統首次出訪，前總統蔡英文就職滿一個月，隨即展開「踏實外交、互惠之旅」，她同樣的給了自己「三個任務」，要用「踏實外交」走進世界。而前總統馬英九則是就職三個月不到，展開出訪，他則拋出「兩個不同」，期望改善兩岸關係，就能改善臺美關係。《ETtoday新聞雲》特別整理三任總統首次出訪精采時刻，一起來回顧！

民國97年8月12日 馬英九首次出訪「兩個不同」

前總統馬英九當時就職後3個月不到，啟程訪問友邦巴拉圭共和國以及多明尼加共和國，參加巴國新任總統盧戈(Fernando Lugo)以及多國新任總統費南德斯(Leonel Fernandez)就職典禮，並在登機前發表簡短談話。

馬英九出訪致詞提到，今天是5月20日就職以來，第一次出訪。這次從台北坐班機到達美國西岸之後，再轉往南美巴拉圭，中途在巴拿馬加油，結束巴拉圭行程之後，第三天再前往多明尼加共和國，然後從多國回到美國西岸，再飛抵台北。實際上在國外的時間，大概只有6天。

馬英九指出，這次出訪，與過去中華民國元首出訪有幾項重要的不同。第一個不同，出訪的情勢與背景有了相當的差別。首先設法改善兩岸關係，建立兩岸制度化協商架構，讓兩岸關係能夠繼續往前走，而這最主要的目的，是因為體認到中華民國外交，有相當的部分是與兩岸關係密不可分，所以兩岸關係初步的架構開始運作之後，自己開始推動「活路外交」。

馬英九強調，第二個不同，就是在這一次出訪會在美國過境，他們會單純過境，不會從事與過境目的不相容的活動，因此完全沒有必要利用過境的時候，去從事與過境目的不完全一致的活動。因為兩個國家邦交要好，高層的互信是關鍵，能夠在這些方面把過去所產生的一些問題予以解決、彌補，相信高層間的互動會更好，改善了兩岸關係，也同時改善了美國與臺灣的關係。

▼前總統馬英九任內首次出訪。（圖／總統府提供）

民國105年06月24日 蔡英文首次出訪「三個任務」

蔡英文總統就職僅一個月，隨即啟程前往巴拿馬及巴拉圭兩友邦訪問，並在登機前發表談話，盼能帶著臺灣人民想要走進世界的深切期盼，展開一場「踏實外交、互惠之旅」，讓國人看見新政府要推動外交的決心。

蔡英文致詞時提到，這一次出訪，是應巴拿馬瓦雷拉（Juan Carlos Varela）總統的邀請，參與巴拿馬運河拓寬工程的竣工典禮。結束巴拿馬的行程之後，也會前往另一個重要的友邦國–巴拉圭進行訪問。

蔡英文指出，今天是她第一次以中華民國總統的身分，率團到友邦拜訪。她走出去，是帶著臺灣人民想要走進世界的深切期望。要再一次證明給世界看，臺灣人願意為世界做出貢獻。同時，透過這一趟出訪的規劃，要讓國人看見新政府要推動外交的決心。雖然臺灣的外交空間有限，但臺灣和世界連結的意志沒有侷限。

蔡英文強調，所以，這次訪問巴拿馬和巴拉圭的行程，她給自己三個任務。第一，盡力提高臺灣的國際能見度。第二，她要把信心帶給所有在外交最前線打拚的僑胞、臺商、外交部同仁，以及NGO工作者。她給自己的第三個任務，是要強化臺灣和拉丁美洲各國的經貿合作。

蔡英文表示，「踏實外交」，是新政府的外交新思維。踏實，就是腳踏實地，一步一腳印，勤勞、努力、務實，往目標穩健前進。外交事務，不應該好高騖遠，只要有助於互助互惠的工作，都要去做。只要價值相近、誠懇相待，不管邦交或非邦交，通通都是臺灣的朋友，這就是踏實外交。自己要強調，這不是蔡英文個人的飛翔，這次出訪是臺灣人民集體意志的飛翔。

▼前總統蔡英文任內首次出訪。（圖／總統府提供）

民國113年11月30日 賴清德首次出訪「三大目標」

賴清德總統就職滿半年後，啟程前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦國家，展開7天6夜的「繁榮南島 智慧永續」之旅。期許此行落實「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」等三大核心目標，並以民主、和平與繁榮的價值持續拓展合作，深化夥伴關係，讓世界看見臺灣不僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。

賴清德致詞時表示，上任後的首次出訪，便要前往這三個太平洋友邦，並且落實「三大永續」的核心目標。第一，是「智慧永續」。當前世界局勢變化迅速，臺灣及邦交國都面臨氣候變遷、淨零轉型以及智慧化時代、數位轉型等挑戰。臺灣要積極走進世界，也應該要跟我們的邦交國密切合作，建立具備韌性的應對機制，讓每一個國家都能永續發展。

賴清德指出，第二，是「民主永續」。這三個友邦都和臺灣共享南島文化，情同家人，不僅僅在疫情時跟臺灣互相扶持，也在許多國際場合支持臺灣的國際參與。這三個友邦也都跟臺灣共享民主價值。希望透過這次出訪，和熱情的南島國家一起向世界展現堅守民主的價值，繼續在民主的道路上向前邁進。

賴清德再指，第三，是「邦誼永續」。今年，臺灣和馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉共和國，分別慶祝26週年、45週年、25週年的邦誼，他將代表臺灣人民致上最誠摯的祝賀，也期待藉由實地參訪和對話，臺灣和三個友邦都能發掘更多的合作機會，深化、提升彼此的邦誼。

賴清德強調，這次出訪是開創價值外交的新時代，民主、和平、繁榮是國人的期待，也是他身為總統必須積極推展的價值。他將跟友邦朋友以民主、和平與繁榮的價值，持續拓展合作，深化夥伴關係，讓世界看見臺灣不僅僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。

▼賴清德總統首次出訪。（圖／總統府提供）