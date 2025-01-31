假冒知名藥妝正妹員工誘上鉤　裝可憐求作業績狂詐痴情男匯款



▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北部地區一名吳姓男子透過交友軟體認識暱稱「珮寧」女子，雙方交談甚歡互加LINE聯絡，女方表示她是知名連鎖藥妝企員工並在總公司任職，因作帳錯誤遭公司責難，希望吳男幫她作業績，吳男加入網站會員後，匯款到網頁指定客服儲值當業績後，對方卻告訴他必須匯款10萬元才可領回儲值，男方這才驚覺操詐騙報警。

刑事局表示，警方受理後經解析被害人儲值會員網址（https://cosmedvipbounsback.com）為詐團偽冒，刑事局火速封網；警方指出，這類假交友詐騙之案類，民眾勿隨意點擊對方所傳送的網路連結，並慎防聽從對方指示之任何行為。

警方指出，詐團可輕易的製作偽冒著名企業的釣魚連結，搭配精細設計的話術與腳本，沒有經驗的人很容易就因此上鉤；如於過程中產生任何懷疑，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢，以保護個人財務安全。

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