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金門民宅火警濃煙瀰漫！整間廚房燒成焦黑　女屋主嗆傷送醫

▲▼金門民宅煮菜不慎失火，導致女屋主嗆傷送醫 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門民宅煮菜不慎失火，整個廚房被燒得一片焦黑，導致女屋主嗆傷送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門縣金城鎮珠浦西路一處民宅今（2日）中午11時許發生火警，現場有濃煙竄出，警消獲報後隨即出動27人8車前往救援，到場發現疑似是女屋主炊事不慎釀災，所幸火勢7分鐘內即獲得控制，燃燒面積約2平方公尺，並未造成擴大延燒，女屋主自行逃出後有輕微嗆傷，經救護人員送醫治療，詳細起火原因仍待調查釐清。

▲▼金門民宅煮菜不慎失火，導致女屋主嗆傷送醫 。（圖／記者林名揚翻攝）

警消今天中午接獲民眾報案，指稱金城鎮珠浦西路某民宅1樓有濃煙冒出，立即出動第一大隊、金城、金寧分隊各式車輛8車、職義消防共27人前往搶救，由於民宅位於狹小巷道且周邊停放車輛，救災車輛不易到達，消防人員立即部水線由火場正面入室進行射水搶救，並利用排煙機進行通風排煙，7分鐘後迅速控制火勢。

▲▼金門民宅煮菜不慎失火，導致女屋主嗆傷送醫 。（圖／記者林名揚翻攝）

初步了解，起火點位於廚房，燃燒面積約2平方公尺，女屋主發現後自行逃出，意識清楚有輕微嗆傷情形，經評估後由消防局救護車緊急送醫治療。整起火災起火原因及財損由消防局火災調查科調查中。

▲▼金門民宅煮菜不慎失火，導致女屋主嗆傷送醫 。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局第一大隊大隊長董必文表示，適逢年節祭祀拜拜期間，民眾使用爐火烹調時應養成人離火熄的習慣，住家抽油煙機油煙管道應定期清潔，排油煙管長年累月積聚油脂等污物，一旦遇到高溫時，容易引發火災事故。

住宅亦應安裝住宅用火災警報器，有助及早偵知火災，利於反應逃生與初期滅火。另呼籲民眾窄巷勿停放車輛，以免影響消防救災，如果發生起火狀況，切勿輕易嘗試滅火，應盡早撥打119，把握黃金救援及逃生時間。
 

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