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哈瑪斯放8人質「換回110囚」！　巴勒斯坦熱烈迎接武裝領袖

▲▼高階武裝分子領袖蘇貝迪（Zakaria Zubeidi）獲釋，以色列民眾熱烈歡迎。（圖／路透）

▲高階武裝分子領袖蘇貝迪（Zakaria Zubeidi）獲釋，巴勒斯坦民眾熱烈歡迎。（圖／路透）

文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」為首的武裝分子再度釋放以色列人質，換回被以色列監禁的巴人囚犯，載著獲釋囚犯的巴士今天在歡呼聲中抵達約旦河西岸的雷馬拉。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）這次釋放3名以色列人質與5名泰國人，但過程一片混亂，導致換回巴人囚犯的程序被短暫耽擱。到了黃昏時分，2輛載著囚犯的巴士終於駛離約旦河西岸（West Bank）的以色列奧佛監獄（Ofer Prison）。

電視台畫面顯示，以方人質稍早在加薩走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯（Khan Younis）獲釋時，數以百計的加薩人爭相目睹移交過程，現場持槍人士難以控制場面，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）譴責這種景象「令人震驚」。

以方隨後表示，已獲得斡旋者保證未來人質會「安全獲釋」。

法新社記者目擊，數以百計歡欣鼓舞的巴勒斯坦人在巴士抵達雷馬拉（Ramallah）時上前迎接。

第一個下車的是比出勝利手勢的蘇貝迪（Zakaria Zubeidi），今年49歲的他曾是一名高階武裝分子領袖，因參與導致多名以色列人死亡的攻擊而入獄。

歡呼群眾立刻將蘇貝迪扛上肩頭。

以色列監獄單位證實在最新交換行動中，釋放了110名囚犯。這是根據1月19日停火協議進行的第3場人質囚犯交換行動，該協議旨在結束加薩戰爭。

下一次交換行動安排在2月1日進行，預計會有3名以色列男性獲釋。

 
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