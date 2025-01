以色列國會議員祝賀台灣新年　強調雙方友誼

▲以色列「友台」國會議員杜伯斯基曾經訪台。(圖/民進黨提供)

文/中央社記者賴素芬30日台北電

以色列國會議員向台灣賀新年,強調台以夥伴關係,期待合作持續深化。國安會秘書長吳釗燮回應感謝,展現雙方友好情誼。台以長期在科技、經貿等領域緊密合作,此次互動凸顯兩國的共同發展潛力。

在台灣農曆新年到來之際,以色列國會友台小組主席兼國會議員杜伯斯基(Boaz Toporovsky)28日透過社群平台X向台灣人民致以誠摯的祝福。

他表示:「值此台灣新年之際,我向台灣人民致以溫馨的祝福!祝今年繁榮、和平、健康。身為議會友好小組主席必須指出的是,以色列珍惜我們兩國之間的夥伴關係,並期待在未來一年加強這種夥伴關係。新年快樂!」

祝賀中展現了以色列對台灣的友誼與支持,象徵著兩國關係的穩固與發展潛力,期待在未來一年進一步深化雙邊合作。

:???????? On the occasion of the Taiwanese New Year, I send warm wishes to the people of Taiwan! May this year bring prosperity, peace, and health. As the chair of the parliamentary friendship group, it is important to say that Israel values the partnership between our nations and…