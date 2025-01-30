　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列國會議員祝賀台灣新年　強調雙方友誼

▲副總統當選人蕭美琴今(17)日接見「以色列國會議員訪問團」，訪團為國會友台小組主席杜伯斯基(Boaz Toporovsky)率領，成員亦包含國會議員畢茲穆思(Boaz Bismuth)、貝里阿克(Vladimir Beliak)、莎法蒂-哈卡夫(Matti Sarfatti-Harcavi)以及國會友台小組主席辦公室政治主任法勒賀(Imri Fallach)，並由駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅(Maya Yaron)陪同。（圖／民進黨提供）

▲以色列「友台」國會議員杜伯斯基曾經訪台。（圖／民進黨提供）

文／中央社記者賴素芬30日台北電

以色列國會議員向台灣賀新年，強調台以夥伴關係，期待合作持續深化。國安會秘書長吳釗燮回應感謝，展現雙方友好情誼。台以長期在科技、經貿等領域緊密合作，此次互動凸顯兩國的共同發展潛力。

在台灣農曆新年到來之際，以色列國會友台小組主席兼國會議員杜伯斯基（Boaz Toporovsky）28日透過社群平台X向台灣人民致以誠摯的祝福。

他表示：「值此台灣新年之際，我向台灣人民致以溫馨的祝福！祝今年繁榮、和平、健康。身為議會友好小組主席必須指出的是，以色列珍惜我們兩國之間的夥伴關係，並期待在未來一年加強這種夥伴關係。新年快樂！」

祝賀中展現了以色列對台灣的友誼與支持，象徵著兩國關係的穩固與發展潛力，期待在未來一年進一步深化雙邊合作。

對於杜伯斯基的祝賀，國安會秘書長吳釗燮也透過社群媒體X回應，感謝他的美好祝福，並祝願他蛇年快樂、幸福安康。吳釗燮進一步強調，台灣珍惜與以色列的友誼，展現出台以關係的相互尊重與支持。

台以雙方長期以來在科技、經貿、教育等多個領域保持密切合作，雙邊交流逐漸深化。近年來，以色列與台灣在創新產業、醫療科技及智慧農業等領域的合作成果豐碩，為雙方帶來互利共贏的發展機會。作為中東地區的科技強國，以色列在人工智慧、資安及水資源管理方面擁有世界領先的技術，而台灣則在半導體與資通訊產業具有舉足輕重的地位，雙方合作潛力無限。

此次杜伯斯基在農曆新年之際發表祝賀，既是對台灣人民的善意表達，也顯示出台以友好關係的持續發展。在國際局勢變化的背景下，雙邊關係的深化不僅有助於雙方經貿合作的拓展，也將在全球科技與戰略合作方面發揮更大的影響力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李多慧開卡給父母「驚人額度曝光」
快訊／美航黑盒子找到了！　人類殘骸被沖上岸
快訊／《報告班長》張立威初一離世　享年56歲
三井吃年夜飯上吐下瀉！業者：內部生產沒問題
趙小僑育女拍片1舉動遭酸「把小孩教壞了」！　劉亮佐罕見嚴肅解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美航黑盒子找到了！　記者曝：人類殘骸沖上岸

冬天這樣蓋被更暖和　日本專家實測揭最暖方法！還可睡更熟

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片　不雅畫面曝光

以色列國會議員祝賀台灣新年　強調雙方友誼

恐無人生還！美航撞黑鷹撈起19屍　俄「花滑世界冠軍」夫妻在機上

36歲女與波音737「熱戀9年」！性愛細節曝...如今宣布分手了

Netflix「一鍵下載」整季影集！ iOS版推新功能　不再怕漏集數

男心臟病倒地！路人「偷光他的錢」秒落跑　冷血行徑全被拍

通膨壓力大！美國民眾「不再外出吃飯」　好市多、沃爾瑪業績飆

美航撞黑鷹！川普稱「應該是可以避免的」　質疑塔台1策略

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

快訊／美航黑盒子找到了！　記者曝：人類殘骸沖上岸

冬天這樣蓋被更暖和　日本專家實測揭最暖方法！還可睡更熟

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片　不雅畫面曝光

以色列國會議員祝賀台灣新年　強調雙方友誼

恐無人生還！美航撞黑鷹撈起19屍　俄「花滑世界冠軍」夫妻在機上

36歲女與波音737「熱戀9年」！性愛細節曝...如今宣布分手了

Netflix「一鍵下載」整季影集！ iOS版推新功能　不再怕漏集數

男心臟病倒地！路人「偷光他的錢」秒落跑　冷血行徑全被拍

通膨壓力大！美國民眾「不再外出吃飯」　好市多、沃爾瑪業績飆

美航撞黑鷹！川普稱「應該是可以避免的」　質疑塔台1策略

返鄉住婆家「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕！網喊狠人

孫生過年放煙火「突炸開直衝眼睛」　驚悚畫面曝光：當下眼前一片亮

嘉博館初二至初五開館　主題展《來嘉呷飯-嘉義火雞肉飯特展》

金門路口機車、轎車對決！下場雙雙遭火焰吞噬　騎士送醫

市營利事業銷售額連5年創新高　黃敏惠初二廟宇發紅包感謝市民

治療師推「居家3招伸展」！追劇廣告也能做　圖解示範一次看

政大「X學院」斥資2億改造實驗基地　結合青年旅館、展演舞台

萬華小吃店爆衝突！醉男與2員工拉扯互毆　遭警壓制管束

明起各地有雨　開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

看菇菌+品清酒+吃黑翅鳶麵　霧峰農會邀你來走春

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

國際熱門新聞

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

即／美航撞黑鷹雙墜河！　撈出18具遺體

炸成火球瞬間！64人客機撞黑鷹直升機

即／64人客機「撞黑鷹直升機」墜河

傳美國與輝達台積電聯手！徹查DeepSeek

拼湊2架F-35殘骸　美「科學怪人」戰機首曝光

即／美軍黑鷹最後通聯！塔台剛問1句話下秒爆炸

即／美航撞黑鷹！「4人獲救」證實誤報

前美軍特種兵曝「曾在軍中見過外星科技」

YTR超狂！捐精生550子女

恐無人生還　美航撞黑鷹撈起19屍

8歲女童突失明！醫看飲食習慣驚：沒救了

Fed不降息　美股3大指數收黑

最高級別召回！　美國樂事「1款洋芋片」食用恐出人命

更多熱門

相關新聞

翁馨儀穿祖母旗袍「高衩開到大腿」：50年前這麼辣！

翁馨儀穿祖母旗袍「高衩開到大腿」：50年前這麼辣！

女星翁馨儀在2013年與張菲的次子張少懷結婚，育有10歲女兒和8歲兒子。2023年在日本置產的她，和家人一直在日本玩到農曆春節前夕，她也特地穿上旗袍拍照，並透露該件旗袍已經有50年的歷史！

移民署南投收容所偕慈濟　撫慰思鄉情收容人暖哭

移民署南投收容所偕慈濟　撫慰思鄉情收容人暖哭

舅新年帶「整車禮物」　外甥女瞬間眼神死

舅新年帶「整車禮物」　外甥女瞬間眼神死

都市傳說再現！　小朋友用「學號」選號讓父母幸運刮中百萬

都市傳說再現！　小朋友用「學號」選號讓父母幸運刮中百萬

媽嫌「紅包3600元太少」退貨：哥哥姊姊包得比妳多

媽嫌「紅包3600元太少」退貨：哥哥姊姊包得比妳多

關鍵字：

台以友好新年以色列中東農曆新年拜年

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

《報告班長》張立威過世享年56歲

5組絕美明星孕婦寫真

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面