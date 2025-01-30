以色列國會議員祝賀台灣新年　強調雙方友誼

▲以色列「友台」國會議員杜伯斯基曾經訪台。（圖／民進黨提供）

文／中央社記者賴素芬30日台北電

以色列國會議員向台灣賀新年，強調台以夥伴關係，期待合作持續深化。國安會秘書長吳釗燮回應感謝，展現雙方友好情誼。台以長期在科技、經貿等領域緊密合作，此次互動凸顯兩國的共同發展潛力。

在台灣農曆新年到來之際，以色列國會友台小組主席兼國會議員杜伯斯基（Boaz Toporovsky）28日透過社群平台X向台灣人民致以誠摯的祝福。

他表示：「值此台灣新年之際，我向台灣人民致以溫馨的祝福！祝今年繁榮、和平、健康。身為議會友好小組主席必須指出的是，以色列珍惜我們兩國之間的夥伴關係，並期待在未來一年加強這種夥伴關係。新年快樂！」

祝賀中展現了以色列對台灣的友誼與支持，象徵著兩國關係的穩固與發展潛力，期待在未來一年進一步深化雙邊合作。

:???????? On the occasion of the Taiwanese New Year, I send warm wishes to the people of Taiwan! May this year bring prosperity, peace, and health. As the chair of the parliamentary friendship group, it is important to say that Israel values the partnership between our nations and… — Boaz Toporovsky- בועז טופורובסקי (@BToporovsky) January 28, 2025

對於杜伯斯基的祝賀，國安會秘書長吳釗燮也透過社群媒體X回應，感謝他的美好祝福，並祝願他蛇年快樂、幸福安康。吳釗燮進一步強調，台灣珍惜與以色列的友誼，展現出台以關係的相互尊重與支持。

台以雙方長期以來在科技、經貿、教育等多個領域保持密切合作，雙邊交流逐漸深化。近年來，以色列與台灣在創新產業、醫療科技及智慧農業等領域的合作成果豐碩，為雙方帶來互利共贏的發展機會。作為中東地區的科技強國，以色列在人工智慧、資安及水資源管理方面擁有世界領先的技術，而台灣則在半導體與資通訊產業具有舉足輕重的地位，雙方合作潛力無限。

此次杜伯斯基在農曆新年之際發表祝賀，既是對台灣人民的善意表達，也顯示出台以友好關係的持續發展。在國際局勢變化的背景下，雙邊關係的深化不僅有助於雙方經貿合作的拓展，也將在全球科技與戰略合作方面發揮更大的影響力。