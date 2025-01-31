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中台世界博物館新春系列活動　初三邀民眾一齊書寫《心經》牆

▲中台世界博物館推出新春系列活動，大年初三邀民眾一起書寫展示《心經》牆。（圖／中台世界博物館提供，下同）

▲中台世界博物館推出新春系列活動，大年初三邀民眾一起書寫展示《心經》牆。（圖／中台世界博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館積極推廣藝術文化、讓藝術融入生活，在2025年新春期間以「金蛇飛舞迎春來」為主題，規劃一系列多樣化的精彩活動，邀請民眾闔家參與，一同歡度佳節、共迎新年。

館方表示，繼1月25日連假第一天的「紅包絹印DIY」、1月30日大年初二在中台禪寺旁木雕分館提供「靈蛇祈福卡」提供民眾索取，1月31日大年初三將在大廳舉辦「舞筆迎新──萬眾集字祈福」：邀請民眾拿起毛筆揮毫，透過一人一字、共創268字的《心經》，眾人完成作品後將集結為大廳中的展品《心經》牆，展示書法藝術的魅力，更凝聚眾多參與者的新年祝福與期盼。

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▲中台世界博物館推出新春系列活動。（圖／中台世界博物館提供）

書寫完《心經》後，民眾還可走進展廳，體驗「心經知識王」闖關：跟著學習單的指引走訪、深入了解《心經》，而答對所有題目，就能到服務櫃檯換取限量小禮物，數量有限，館方鼓勵全家大小一同合作前往挑戰。

▲中台世界博物館推出新春系列活動。（圖／中台世界博物館提供）

此外，推出新一檔特展「與覺同行──佛教藝術中的神奇寶貝」也將在31日正式開展，邀請民眾走進展廳尋找自己的動物小夥伴；2月15日則配合特展舉行「樹屋姐姐說故事」，將以有趣的故事結合學習單，陪伴參與民眾逛展玩遊戲。

館方提醒，現在加入中台世界博物館官方Line（https://lihi.cc/zJo63）、領取優惠券，即起至2月16日可享「入館優待門票100元乙張」，相關詳情可洽活動官網：https://www.ctwm.org.tw/news_arti.html?id=196。

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