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過年廚餘變有機肥料！農業部教簡單兩步驟　解決果皮菜渣

記者楊惠琪／台北報導

過年期間大魚大肉與新鮮蔬果不可少，也會留下不少果皮與葉菜廚餘，若是居家有種植植物者，這些果皮、葉菜都可拿來當有機肥料。農業部在臉書粉專教學，只要備妥一個塑膠瓶、自來水、黑糖與果皮菜渣等，簡單兩步驟就可以自製環保有機肥料。

▲農業部拍攝教學影片，教民眾把果皮菜渣變有機肥料。（圖／翻攝農糧署臉書）

▲農業部拍攝教學影片，教民眾把果皮菜渣變有機肥料。（圖／翻攝農糧署臉書）

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農業部指出，自製環保有機肥料時，需備妥有蓋的塑膠瓶、新鮮果皮或菜葉殘渣、黑糖、自來水等4種材料。首先，先將新鮮果皮或菜葉殘渣切碎後放入瓶子裡，並按照比例放入，黑糖、果皮菜渣、自來水的比例分別為1:3:10。

農業部說，第二步驟就是，前兩周每天開瓶蓋，輕輕搖晃加速發酵，放置約3個月即可完成。不過，澆肥前須加50至100倍的水稀釋後，即可澆肥。

自製環保有機肥料方法：
一、材料準備
1. 有蓋塑膠瓶
2. 新鮮果皮或菜葉殘渣（切碎）
3. 黑糖
4. 自來水

二、製作比例
黑糖 : 果皮菜渣 : 自來水 = 1:3:10

三、製作步驟
1. 將材料放入瓶中
將切碎的果皮、菜渣放入塑膠瓶，按照比例加入黑糖和自來水。
2. 發酵
前兩週：每天開瓶蓋輕輕搖晃，加速發酵。
靜置約3個月：等待完全發酵完成。

四、使用方法
澆肥前，需稀釋50至100倍的水，然後即可使用。

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